Mendoza ya tiene Presupuesto aprobado, pero sin roll over

Para la elaboración del Presupuesto se tomó en cuenta la situación macro fiscal nacional y provincial al igual que las proyecciones de las principales variables macroeconómicas nacionales realizadas en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2022. De esta manera, proyecta una variación real del PBI, del 4%; una variación interanual del IPC, del 33%; una variación deflactor del PBI, del 34,2% y un tipo de cambio nominal a diciembre de 2022, de 131,1 pesos.

En cuanto a los ingresos totales, ascienden a 357.244 millones de pesos, y gastos totales del orden de los 379.240 millones, lo que da un resultado de -21.996 millones de pesos que será atendido con remanente de ejercicios anteriores (10.051 millones de pesos) y financiamiento que ya cuenta con autorización previa (11.945 millones de pesos).

Sin roll over

La oposición no aprobó el roll over, la refinanciación de la deuda de la provincia, para lo cual se necesitaba tener el aval de dos tercios de la Legislatura.En concepto de amortización e intereses de la deuda para 2022, operan vencimientos por 18 mil millones de pesos, concentrados en acreedores institucionales tales como ANSES, Banco Nación o multilaterales, por lo que el proyecto de Presupuesto contemplaba un roll over por ese monto, para las deudas con vencimiento en el año entrante.

Fuerte inversión para Portezuelo del Viento

Por otra parte, la inversión prevista para 2022 rondará los $58.000 millones, de los cuales el 45% estarán destinados a Portezuelo del Viento, mientras que el resto irá a infraestructura escolar, ampliación de infraestructura hospitalaria, remodelación integral de centros de salud, obras viales y de agua y saneamiento. Además, continúan los programas Mendoza Activa, Enlace y Enlazados, entre otros, que “buscan incentivar la inversión privada, la generación de empleo y la inversión en capital humano”.

La inversión total prevista para 2022 es del 9% del total de gastos presupuestados, sin contar Portezuelo del Viento.

Educación, salud y desarrollo social

En el área de educación, se proyecta Inversión en Infraestructura escolar, con un aumento del 64% para arreglo de edificios escolares. Asimismo se ampliará la red educativa con la construcción de 4 nuevos jardines iniciales y la reconstrucción total de 4 establecimientos educativos.

En salud, se prevé continuar con la inversión en ampliación de infraestructura hospitalaria y remodelación integral de centros de salud con un costo de inversión de $1.500 millones. El Plan de Primera Infancia coordinado por UNICEF “será prioritario en el cuidado de la madre y el niño por nacer, así como en sus primeros años de vida. Este programa prevé el equipamiento, recurso humano e instalaciones para el diseño de una política integral que mejore la calidad de vida de los sectores más vulnerables”, según consta en la fundamentación.

En el área de desarrollo social, el Plan Potenciar Trabajo “posibilitará la adquisición de capital de trabajo para el desarrollo de nuevos proyectos de los sectores más vulnerables de la población, destinando más de $100 millones”.

Ejes en materia económica

Los ejes de acción se centran en promover la actividad a través de programas para incentivar la inversión privada, la generación de empleo y la inversión en capital humano.

“El Ministerio de Economía enfoca su gestión 2022 en dos ejes principales: 1) cuidar el capital social de Mendoza (Productores, Pymes, Emprendedores) y 2) construir las bases para el desarrollo económico con equilibrio territorial. Para el desarrollo de ambos ejes se diseñaron e implementaron distintos programas”, como Mendoza Activa I y II, Enlace y Enlazados, Capital Emprendedor y Mendoza Futura, y Agencia de Innovación, cuya ejecución demandará la suma aproximada de $4.170 millones, añade el texto de la fundamentación.

Transporte

En el área de transporte se planea comenzar con la obra de vinculación ferroviaria con el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, ampliando la Red Metrotranvía facilitando el traslado multimodal hasta las terminales ($200 millones). Con respecto a la red vial se pretende licitar en 2022 los tramos III a VI de la Ruta Provincial 82 hasta Cacheuta, la construcción de la doble vía Acceso Rivadavia Sección 1, la reconstrucción de la RP 99 Circuito el Challao, la Conexión vial Regalado Olguín- Gran Capitán, entre otras obras de construcción y reconstrucción de diversos tramos en diferentes puntos de la provincia.

Vivienda, agua y saneamiento

El Instituto Provincial de la Vivienda destinará aproximadamente $10.000 millones para distintas soluciones habitacionales anunciadas en 2021; se prevé la ejecución de 7559 obras de mejoramiento barrial y la construcción 2.660 nuevas viviendas.

Mientras tanto, en agua y saneamiento se plantean trabajos de construcción de colectores y establecimientos depuradores en los departamentos de San Martín, San Rafael, Lavalle y Tupungato, ente otros, sumado al inicio de la construcción del sistema integral de recolección de efluentes cloacales de la ciudad de Malargüe.

La previa

Antes de la votación el diputado radical Andrés Lombardi dijo que "es lamentable, porque este no es un presupuesto polémico, no tiene endeudamiento ni se pedía un Roll over indefinido como en el anterior, y sin embargo, el PJ que el año pasado sí aprobó esa refinanciación de la deuda, este año la rechaza, esto es claramente electoral y se da porque están preocupados por dar una señal a su militancia y a Cristina de que son oposición".

Mientras que el senador peronista Lucas Ilardo dijo: "No es lógico instalar el debate en una campaña electoral, evidentemente el Gobierno tenía una intención electoralista con este tratamiento, si no se entiende el dibujo que han presentado. Es un presupuesto que tiene un recorte en materia educativa, en salud, que tiene una subejecución en materia de obra pública. Es decir del presupuesto del año pasado, en donde le dimos herramientas para ejecutar $11.000 millones para obra pública, el Gobierno ha ejecutado solamente el 23%".