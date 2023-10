Mendoza volvió a reclamar que Nación le debe $5.000 millones en subsidios al transporte

0000786038 (1).jpg El secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

"El reparto en cuanto al transporte equivale a que el 95% de los recursos se queden en el Área Metropolitana y el resto -5% sobrante- sea lo que vaya a las provincias", había graficado días atrás el funcionario, cuando debió defender y explicar, en la Legislatura, los números para su cartera a partir de enero. Sin embargo, casi en simultáneo, el Ministerio de Transporte que conduce Diego Giuliano salió a cruzar a los mendocinos y a otras jurisdicciones por la misma queja; asegurando que sus reclamos están mal fundados.

► TE PUEDE INTERESAR: Cornejo y Frigerio quieren blindar la liga de gobernadores para que no se parta antes del balotajes

Versiones cruzadas con el ministro Giuliano

"Hay provincias que no recibieron la asistencia económica por no rendir las cuentas de los pagos anteriores, y son: Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego". Eso decía el comunicado que desenfundaron días atrás desde el organismo nacional que comanda el ministro Diego Giuliano. Esto quiere decir que, de acuerdo a esa versión, no están en deuda con los mendocinos, sino que son estos los que se manejaron mal. Desde el Barrio Cívico les respondieron, a partir de la requisitoria de UNO.

"Por supuesto que Mendoza sí mandó la documentación. Aparte al estar nosotros bajo el sistema SUBE, hay una actualización de datos que es constante para esos datos de transporte", dijeron desde Casa de Gobierno. Y agregaron: "No tiene mucho análisis esto que dicen, más allá de la improvisación que vienen manteniendo desde un principio en ese Ministerio. Es más, ni siquiera se hablan entre los distintos organismos; ni siquiera saben cuál es el costo del servicio en AMBA porque no lo controlan, les aumentan las partidas cada semana sin conocer el costo ni mucho menos auditarlo. No existe el análisis, no hay información, es un agujero negro", cerraron.

diego giuliano TRANSPORTE.jpg Diego Giuliano (medio), ministro de Transporte.

Cabe destacar que la actualización a través del sistema SUBE sobre datos de la demanda y procedimientos del sistema no se da por igual para todas las áreas de la provincia, sino que sólo corresponden al Gran Mendoza, donde se utiliza la tarjeta y están los aparatos para su uso. Distinto es el panorama en el resto del territorio local donde todavía no ha llegado la ampliación del mecanismo que arrancara años atrás en CABA y Provincia de Buenos Aires.

Por último, de acuerdo a los funcionarios de Nación, las provincias estarán llegando a los 96 mil millones de pesos recibidos hacia fines de este año. Habrá que ver en qué situación queda Mendoza respecto a tales números.

► TE PUEDE INTERESAR: Suspendieron la recolección de basura en Las Heras: empleados denuncian falta de pago y despidos

El boleto subirá 185% de acá a febrero

El incremento en el pasaje del transporte público fue anunciado este martes a través del Boletín Oficial. No deberían ser muchos los usuarios sorprendidos, ya que se mantuvo en los márgenes esperables por la suba en los costos del funcionamiento y en las cifras que había ventilado el propio Gobierno. El cambio comenzará a aplicarse esta semana, a medida de que cada una de las máquinas de la tarjeta SUBE se vayan actualizando en cada unidad.

Como se contó, en una primera instancia el precio subirá un 71.4%, llevándolo a un total de 120 pesos, aunque con contemplaciones para docentes y estudiantes, entre otros beneficiarios, que pagarán una tarifa casi 50% más baja. Además, podrán seguir disfrutándose beneficios como el trasbordo (si se toma un segundo viaje en menos de 90 minutos, este no se abona) y la baja en los cánones a medida que se hacen más viajes.

Colectivos - Micros - Tarjeta SUBE - Tarifa - Boleto (7).jpg El Estado mendocino cobra muy poco subsidio por cada usuario de transporte público en comparación a lo que recibe el AMBA. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

El siguiente cambio se hará el próximo 30 de noviembre: ese día el pasaje de micros pasará a costar 160 pesos; implicando una suba respecto a los valores actuales de 128,5%. Sin embargo, esas cifras sólo se mantendrán por dos meses, ya que el 31 de enero de 2024 subirse al colectivo será 70 pesos más caro. Redondearán así el incremento –en torno al precio de octubre 2023- de 185%. De todos modos, Mendoza mantiene una de las tarifas más bajas del interior.

Docentes, personas con discapacidad, bomberos voluntarios, celadores y mayores de 70 años podrán seguir viajando completamente gratis en los “bondis” de la provincia. El usuario frecuente, por su parte, continuará abonando una tarifa de 120 pesos y a partir del viaje número 21 del mes, sus pasajes bajarán de precio: pagará sólo $72 por cada tramo. A partir del viaje número 41 –y hasta el número 80 que haga en el mismo mes-, se le descontarán $60 por cada pasaje. Es decir, exactamente la mitad de lo que abona actualmente.

►TE PUEDE INTERESAR: Paso a paso: cómo usar las bicicletas de Bicitran en Mendoza