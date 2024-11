Mendoza se posiciona en la industria de la minería con una cumbre que atrae a empresarios y gobernadores

Mesa del cobre.jpg Los cinco gobernadores de la Mesa del Cobre darán inicio a la Cumbre de Minería Sostenible que comienza este miércoles y concluye el viernes en el hotel Hilton de Guaymallén.

De hecho ya se han fijado medidas que replicarán en sus provincias: baja de impuestos para incentivar las inversiones mineras, formación de capital humano, y desarrollar infraestructura de manera regional.

El financiamiento para minería que podría provenir de la Bolsa de Toronto

Entre los dirigentes internacionales que recalarán en Mendoza figura una formación de primer nivel organizada por TMX Group, propietario de los mercados de valores más grandes de Canadá: la Toronto Stock Exchange (TSX) y TSX Venture Exchange (TSX-V).

Esos expertos de primer nivel capacitarán sobre valuación de proyectos y ecosistema financiero.

Hay que decir que en el mundo minero TSX y su división TSX-Venture han jugado un papel crucial en la búsqueda de financiamiento de empresas mineras a nivel global, proporcionando un entorno adecuado para la financiar proyectos en etapa de exploración.

TSX-V se destaca por su capacidad para brindar a estas empresas las herramientas necesarias para captar capital, asegurando visibilidad y liquidez en un mercado reconocido por sus altos estándares de calidad institucional.

Estos entrenamientos son una oportunidad ideal para propietarios de proyectos mineros, entidades financieras, geólogos y profesionales del sector que buscan aprovechar al máximo las oportunidades de financiamiento en mercados de alto prestigio como el TSX y TSX-V.

El camino para conseguir esos fondos no parece fácil, ni se dará de un momento a otro, pero ya hubo avances. A mediados de mes llegaron a estas tierras Dean McPherson (head of global mining for Toronto Stock Exchange and TSX) y Guillaume Légaré (South America, Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange), que representan a la Bolsa de Valores en el mundo y en Latinoamérica respectivamente se reunieron con el gobernador Alfredo Cornejo.

También tomaron contacto con empresarios locales,con dirigentes del Consejo Empresario Mendocino (CEM) y con los que se involucraron en el Plan Pilares.

Desde lo simbólico es muy importante que esos referentes de la Bolsa de Toronto hayan decidido participar de la cumbre y que luego hagan un acto de apertura de esa bolsa en Argentina, porque generan que los ojos de los inversores mundiales en materia de minería se posen en Mendoza y evalúen el potencial geológico y la decisión política de avanzar en esa actividad", apuntó Sebastián Piña, Gerente de Administración y Finanzas de la empresa estatal Impulsa.

La temática que se abordará en la Cumbre Minera incluirá: