Mendoza potencia a empresarios mineros para que obtengan financiamiento de la Bolsa de Toronto

El camino para conseguir esos fondos no parece fácil, ni se dará de un momento a otro, pero ya hubo avances. La semana pasada llegaron a estas tierras Dean McPherson (head of global mining for Toronto Stock Exchange and TSX) y Guillaume Légaré (South America, Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange), que representan a la Bolsa de Valores en el mundo y en Latinoamérica respectivamente y está previsto que regresen a la Cumbre de Minería Sostenible que se hará la próxima semana.

