Mendoza lanza un plan especial para regularizar deudas históricas del sistema de salud

El Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL) aprobó, mediante la Resolución N° 31/2025, la creación de un Programa Especial y Excepcional de Regularización de Deudas Históricas correspondientes a prestaciones del sistema público de salud realizadas hasta el 30 de junio de 2024.
La moratoria se publicó este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza.
Este régimen busca recuperar fondos adeudados por obras sociales, mutuales y empresas de medicina prepaga, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema sanitario provincial.
El programa permitirá a los financiadores cancelar sus deudas con condiciones más favorables, mediante:
- Sustitución de la tasa de interés resarcitorio prevista en la Ley 9041 por la aplicada por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), lo que implica una reducción del costo financiero.
- Financiamiento del saldo a una tasa del 2% mensual, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda.
- Planes de pago diferenciados e incentivos para la regularización temprana, otorgando más cuotas a quienes adhieran en sede administrativa o en audiencias prejudiciales.
El régimen tiene carácter transitorio y excepcional, sin modificar el sistema general vigente, y su adhesión estará sujeta a plazos estrictos y al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 9535.