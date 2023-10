Mema criticó la idea de eliminar subsidios al transporte: "En Mendoza, el boleto valdría $850"

diego giuliano TRANSPORTE.jpg Diego Giuliano, ministro de Transporte.

Hoy en Mendoza, si sacáramos los subsidios, el boleto estaría en 850 pesos. Pero la diferencia que tenemos con la administración nacional no es sólo esa: desde 2016, nosotros no tenemos déficit; eso es lo que realmente nos distancia de lo que marca el Ejecutivo Nacional: estos subsidios que ellos dan, los otorgan emitiendo dinero. Entonces no sólo los pagamos a través de nuestros impuestos, sino que también los terminamos pagando vía inflación. Acá en Mendoza no ocurre eso", sentenció el funcionario.

Consultado sobre el hecho de que Javier Milei y su fuerza estén fogonenando esta discusión sobre quita de aportes al transporte, el ex candidato a intendente de Luján dijo que hoy, lo que pone la provincia para abaratar costos de esos viajes a la ciudadanía es uno de los grandes aspectos en los que puede incidir para paliar la crisis económica y el alto nivel de pobreza: "Este país tiene un 60% de economía informal: no sabemos cuánto gana realmente cada familia. Sí o sí hay que estudiar los egresos, pero no necesariamente arrancando por el transporte. Sobre todo cuando hay tantas empresas deficitarias del Estado nacional, por ejemplo", cerró.

Cómo queda el boleto sin subsidio

"Que cada pasajero, cada usuario, pueda optar: quien quiera seguir recibiendo el subsidio, no debe hacer nada. El que quiera perderlo, debe participar de un registro de nominalización de su tarjeta. Si lo hace, quedará registrada su voluntad de no optar por subsidios al transporte", dijo este lunes el titular de esa cartera en la Nación, Diego Giuliano. La medida fue anunciada apenas días antes de la elección a presidente y sembró controversia en la arena política del país, justo cuando se están discutiendo no sólo nombres propios, sino también cambios de fondo para el funcionamiento estatal.

Colectivos - Micros - Tarjeta SUBE - Tarifa - Boleto (8).jpg Por ahora, el boleto de colectivo mantendrá los mismos subsidios en Mendoza. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Actualmente, el Gobierno nacional subsidia el transporte público de todas las provincias, pero -como se ha señalado en varias oportunidades- con mucho mayor flujo de dinero para sostener los boletos en el AMBA, respecto a lo que envía a localidades del interior. En el caso de Mendoza, la queja no sólo es por la proporcionalidad, sino porque, según señaló propio Mema, desde hace ocho meses que hay una deuda de los valores acordados. Es decir: en los últimos tiempos, directamente fueron Mendoza y los usuarios que pagan el boleto los que financiaron todo el sistema. Después, eso se compensaría en el momento de llegar desembolsos nacionales.

En total, los cambios podrían sufrirse en todas las localidades y zonas que actualmente operan pagos de colectivo y trenes a través de la tarjeta SUBE -a la cual Mendoza se sumó años atrás-. Según registros oficiales, son 53 las jurisdicciones en las que actualmente se abona con ese plástico y que podrían quedar al borde de una posible renuncia individual a los subsidios.

Milei y Massa1.webp Desde el oficialismo nacional plantearon la idea como una respuesta a las políticas económicas planteadas por Milei.

Según las estimaciones del propio Ministerio de Transporte, el boleto promedio de colectivo en el AMBA pasaría a costar $700 si el subsidio desapareciese. El pasaje de tren se iría a 1100 pesos, pero además de esos valores, se perdería también el acceso a descuentos en trasbordos y tarifas sociales más baratas. Dos mecanismos que también funcionan en la provincia pero que no están en peligro de perderse, una vez aclarado que el Gobierno local no se sumaría a tales cambios.

Al respecto, el candidato Milei -quien resultase el más votado en las elecciones PASO- viene diciendo desde hace más de un año que está dispuesto a desregular el financiamiento de todo el transporte: "Se bajarían impuestos para que el impacto no sea tan fuerte. Acá el problema no es que los precios suban, sino que el peso se degrada como barras de hielo en el desierto del Sahara", fueron algunas de sus precisiones al respecto.

