Máximo Kirchner llamó a construir "desde abajo porque el acuerdo por arriba salió mal"

Acto La Campora.jpg El encuentro que lideró Máximo Kirchner reunió a una nutrida presencia del cristinismo duro y sin representantes del kicillofismo.

"¿A qué nos referimos con armar de nuevo? Basta de Sciolis. Sino elegiremos otro camino porque realmente la frustración del peronismo que votan diputados, senadores, que después llegan al Congreso y se dan vuelta como una media y son los votos necesarios, nos va a poner lejos de la gente", clamó.

Indirectas de Máximo Kirchner a Axel Kicillof

A lo largo de su discurso, Máximo Kirchner fue soltando varias indirectas hacia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con quien se encuentra enemistado porque considera que se está cortando solo en su proyecto político presidencial, desconociendo la conducción de Cristina Kirchner.

No fue casual que la militancia de La Cámpora, que llegó de a miles a La Plata, estrenara un jingle dedicado al mandatario bonaerense.

"Yo siempre te voy a seguir, no me importa lo que digan,y si querés otra canción, vení, te presto la mía", recitaba la última estrofa de la canción, en referencia a las "nuevas canciones" y "melodías" que había profetizado Kicillof para la reorganización del peronismo.

En el marco de estas tensiones, el hijo de la ex presidenta señaló que "nadie se puede ofender y ver dónde hay ideas de un complot".

"Al contrario, siempre estuvimos para ayudar a los compañeros y compañeras en los desafíos que tienen", aclaró el diputado nacional.

Dirigentes camporistas.jpg Dirigentes camporistas, entre ellos Wado de Pedro y Mayra Mendoza.

Luego se enfocó en las críticas al "dedo de Cristina" para la designación de dirigentes para candidaturas.

"Porque ahora dicen che, el dedo de Cristina . Y yo la pregunta que me hago es si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, qué nos queda a los que no hemos sido señalados por el dedo de Cristina y seguimos haciendo todo lo que hay que hacer", ironizó.

En este marco, dijo que es "una moda ponerse como víctima" y puso como ejemplo de lo contrario a Cristina Kirchner que decidió no victimizarse en 2011 cuando aceptó el desafío de ir por la reelección pese a haber perdido a su marido Néstor Kirchner unos meses antes.

El jefe camporista le recordó a Kicillof que lejos de "obstaculizar", él como diputado nacional impulsó el aporte solidario a las grandes fortunas y dio "la pelea titánica para recuperar el punto de coparticipación para la provincia de Buenos Aires".

"¿Cómo puede ser que alguien piense que nosotros queremos obstaculizar a alguien con todo lo que laburamos para que el asilo bonaerense le vaya mejor? Esta es la pregunta que muchas veces me hago. El debate sí, boludeces no", sentenció.

Maximo Kirchner acto La Plata.jpg Un acto con un fuerte respaldo a Cristina Kirchner.

El proyecto del gobierno nacional de privatizar Aerolíneas Argentinas

"Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y las trabajadoras peleando por su salario son amenazados con la privatización de la empresa. Empresa que une a nuestro país, a esas ciudades y pueblos que son del interior en serio, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 kilómetros. Que cuando Aerolíneas fue privatizada había vuelos día por medio o cada tres días. Que cuando llegó Néstor al gobierno, la empresa apenas funcionaba y hacía muy difícil incluso el desarrollo de la actividad turística por los constantes paros y la desatención que provocaba el privado sobre la empresa y que no permitía que el negocio del turismo se desarrollara. Porque esta es la verdad que muchos se olvidan".

Sobre Daniel Scioli

"¿Scioli perdió (en 2015) porque los que estamos acá no militamos? El que no militó nunca fue él y ese fue el problema.

Acá siempre se milita. Gobernadores, intendentes, una parte de la CGT, fueron a pedirle a Cristina (que Scioli fuera el candidato presidencial) y Cristina entendió que era un pedido de una parte del peronismo y acompañó".

Guzmán y y los dirigentes que le sugerían a Alberto que se peleara con Cristina

"El otro día lo escucho al ex ministro de Economía, que se rajó un sábado 2 de julio a la tarde, sin avisarle a nadie, decir que el gobierno había utilizado políticamente la cuarentena. Miren, a mí nunca, o en ese momento nunca pensé que fuera así. Pero sí lo que pasaba, y están los diarios y las letras de molde de época, que muchos en ese momento, como la imagen del presidente, era de 70 o 75 puntos de imagen positiva, empezaron a sugerirle al presidente, y esto lo leía uno todos los días, que debía pelearse con Cristina".

"Esos que le picaban la cabeza al presidente, y debo decir el presidente también dejaba que se la piquen, porque viene gente todo el día a decirte cosas o calentarte la oreja, está lleno, pero hay que estar preparado para administrar eso. Hay que estar preparado, humana y políticamente, para saber lo que hay que hacer. Esos mismos, incluso algunos se han reciclado hoy en la provincia de Buenos Aires, que le decían, peleate con Cristina, que tenés que pelear con Cristina, son los mismos que hoy los desconocen y miran para otro lado. Si realmente queremos construir seria y honestamente entre aquellos que no coincidimos con este modelo de país, sería bueno que en vez de pedir la autocrítica a la compañera, la empiecen a hacer ellos".

Las críticas de Cristina a Alberto Fernández

"Era tal el grado de encierro del gobierno que la compañera se vio reducida a poder mostrar sus críticas por Twitter. Cristina no esperó que terminara el Gobierno para decir en qué nos habíamos equivocado. Quiso corregir el gobierno mientras estaba desarrollando la acción política para la cabeza. Había comprometido con millones de argentinos y argentinas. Porque tenía claro que si no estábamos a la altura de las circunstancias, si no teníamos la decisión del compromiso asumido en las elecciones del 2019, la derecha iba a llegar al poder en la Argentina".

Maximo Kirchner encuentro.jpg

Su renuncia a la jefatura del bloque de diputados

"Hay muchos que dijimos hasta acá llegamos . Y les puedo asegurar que no fue fácil. Debía hacerlo, pero no por mí, no para que digan: ‘qué Capo Máximo, se paró con el Fondo Monetario , sino porque sentía y estaba convencido que estaban entregando a la Argentina y quebrando la autoestima, que por lo que militan tantos compañeros y compañeras todos los días dando la cara por nosotros empezaba a dejar de tener sentido. Y después de eso, no es que armamos otro bloque con los compañeros diputados, diputadas, senadores y senadoras. Seguimos estando en el bloque de gobierno y votando las leyes" .

"Imagínense…hacer y explicar un acuerdo a tu país y ir a los tres meses del gobierno, sin siquiera levantar el teléfono para comunicarte con el presidente. Cuando dejé la jefatura del bloque del Frente de Todos, llamé y dije ‘hasta acá llegamos’".

La candidatura presidencial de 2023

"Teníamos claro que había que ofrecer una opción electoral. Lamentablemente, hubo personas que dudaban si tenía que ser Scioli o tenía que ser Wado (de Pedro). ¿A ustedes les parece? Miren dónde está el compañero, miren dónde está Scioli, y nos vienen a pedir autocrítica a nosotros. ¿Por qué no lo hacen de una buena vez por toda la autocrítica a ustedes?".

"Como un sector que no se vía con la candidatura de Scioli, hubo que hacer un firulete, y con todo el dolor del mundo el compañero (Wado), aceptando la instrucción de la conducción, porque cuando se quiere conducción, se quiere para cuando te dicen que sí, pero lo más importante es aceptar la conducción cuando te dicen que no también".

Razones de la derrota

"Algunas personas andan diciendo que el pueblo va a hacer tronar el escarmiento. Miren muchachos, y con todo el dolor del mundo, porque me caben las generales de la ley, el pueblo hizo tronar el escarmiento el 22 de noviembre del año pasado cuando perdimos 56 a 44. Nos comprometimos y no cumplimos".

"Es raro ver militantes políticos atribuirles al debate político una derrota electoral. El problema no fue el debate político, el problema fue de quién gobernaba tomó las decisiones que tomó. Y que Cristina fue diciéndole que no, incluso hasta un momento tuvo que contarle a los argentinos de Argentina que había ido 19 veces a la Quinta de Olivos tratando de torcer el rumbo para que alguien como Milei no fuera presidente".

"Muchos dicen, ¿cómo puede ser que votaron a un tipo con una motosierra? Imagínense cómo nos veían a nosotros. No nos podemos hacer los distraídos o los boludos. Por más que hayamos tenido la intención de rescatar y reconducir el destino de la política económica de un gobierno, fuimos parte. No nos escucharon más, pero seguimos peleando"

Interna del peronismo y las resistencias de un sector a Cristina

"Hay dirigentes del espacio a veces que creen que se construye la autoridad frente a Cristina. No, no, la autoridad se construye frente a Paolo Rocca, frente a Pagano, frente a Mindlin, frente a Eurnekian, frente a Elztain. ¿Qué compañero quiere construir autoridad frente a Cristina?" .

"Resulta que la compañera que se bancó al macrismo, que dio la pelea, que cedió su lugar para que terminara el gobierno de Macri y el pueblo argentino canalizara su esperanza, la compañera terminó condenada durante un gobierno peronista. Y una noche del 1 de septiembre del 2022, le pusieron un fierro en la cabeza para matarla. Y resulta que ahora Cristina no tiene que hablar porque eclipsa a otras figuras".

"Por el contrario, dámela siempre. Y aparte yo no le voy a pedir que sea candidata para que me conduzca. Yo a mi conducción le pido que tenga los ovarios que tiene que tener para abrir la boca cuando hay que abrirla. Y si no quiere ser candidata, no es.

Y si quiere, lo es. Estamos bastante grandes nosotros y nosotras para no hacernos cargo del destino. Y si ella quiere y sale a caminar, mejor aún todavía".

Los invitados

Entre los invitados que se dejaron ver estuvieron Wado de Pedro; los intendentes Mayra Mendoza, Julián Álvarez, Gustavo Menéndez, Federico Otermin, Mariel Fernández, Mariano Cascallares; Mariano Recalde, Juliana Di Tullio, Luana Volnovich, Jorge Taiana, Martín Sabbatella, Nicolás Kreplak, Gabriel Mariotto, Vanesa Siley, Florencia Saintout, Julia Strada, Leopoldo Moreau, Teresa García, Daniela Vilar, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Matías Molle, Micaela Morán y Daniel "Tano" Catalano.

Fuente: Noticias Argentinas