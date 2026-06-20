Máximo Kirchner endureció su discurso y apuntó contra la interna del PJ: "Hablan de unidad y ni siquiera van a verla"

Durante su discurso, Máximo Kirchner también criticó a dirigentes que, a su entender, intentan desplazar a la ex mandataria de los espacios de conducción partidaria. "Hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo para llegar al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie", afirmó.

En otro tramo de su intervención, cuestionó a legisladores y referentes vinculados a sectores productivos estratégicos. "Si alguno piensa que Cristina resta votos, que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a conseguirlos siendo empleados de las mineras y las petroleras en el Congreso", señaló.

Además, apuntó contra gobernadores peronistas que acompañan iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. En particular, mencionó al mandatario catamarqueño Raúl Jalil, a quien responsabilizó por facilitar el avance de proyectos que, según sostuvo, afectan derechos laborales.

Defensa de Cristina y llamado a la unidad

Kirchner reivindicó la gestión de la ex presidenta y destacó decisiones como la recuperación de las AFJP, AySA e YPF, además del desarrollo de Vaca Muerta. "Sabía cuáles serían las consecuencias de enfrentar al poder económico y aun así no la pudieron doblegar", expresó.

Si bien insistió en la necesidad de construir una alternativa electoral competitiva, advirtió que la unidad debe evitar errores del pasado. "No podemos volver al gobierno para que después alguien se coma los mocos y terminemos peor que antes", sostuvo.

También remarcó que el peronismo necesita dirigentes comprometidos con las demandas sociales. "Si nuestra gente no es prioridad, ¿para qué queremos ser dirigentes?", planteó.

Un acto que volvió a exponer las tensiones del PJ

La convocatoria reunió a intendentes, legisladores nacionales y referentes del kirchnerismo, entre ellos Juan Grabois, Guillermo Moreno, Jorge Capitanich y Martín Sabbatella. Tras el acto, militantes se movilizaron hacia el domicilio donde Cristina Kirchner cumple su detención para manifestarle su apoyo.

El banderazo volvió a reflejar las diferencias internas que atraviesan al peronismo respecto del liderazgo de la ex mandataria y de la estrategia electoral para 2027. Mientras el kirchnerismo sostiene que Cristina continúa siendo la dirigente con mayor capacidad de representación, otros sectores del PJ promueven una renovación de liderazgos y una conducción más amplia.

Las declaraciones de Máximo Kirchner profundizaron ese debate y dejaron en evidencia que la discusión sobre el futuro del peronismo continúa abierta.