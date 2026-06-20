A un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, el sector más cercano a la ex presidenta realizó este sábado un banderazo en Parque Lezama para reclamar su liberación y reivindicar su liderazgo dentro del peronismo. El único orador del acto fue el diputado nacional Máximo Kirchner, quien lanzó fuertes críticas hacia dirigentes de su propio espacio y defendió el rol de su madre como principal figura de conducción del movimiento.
Máximo Kirchner endureció su discurso y apuntó contra la interna del PJ: "Hablan de unidad y ni siquiera van a verla"
A un año de la detención de Cristina, el líder de La Cámpora reivindicó la gestión de la ex presidenta que cumple prisión domiciliaria por hechos de corrupción
Ante unas 15.000 personas, según estimaciones de los organizadores, el referente de La Cámpora sostuvo que "está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso" y cuestionó a quienes impulsan la unidad del peronismo pero, según afirmó, mantienen distancia de Cristina Kirchner.
"Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para saber cómo está", disparó en una frase interpretada como un mensaje directo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a otros sectores que buscan mayor autonomía dentro del PJ.
Durante su discurso, Máximo Kirchner también criticó a dirigentes que, a su entender, intentan desplazar a la ex mandataria de los espacios de conducción partidaria. "Hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo para llegar al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie", afirmó.
En otro tramo de su intervención, cuestionó a legisladores y referentes vinculados a sectores productivos estratégicos. "Si alguno piensa que Cristina resta votos, que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a conseguirlos siendo empleados de las mineras y las petroleras en el Congreso", señaló.
Además, apuntó contra gobernadores peronistas que acompañan iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. En particular, mencionó al mandatario catamarqueño Raúl Jalil, a quien responsabilizó por facilitar el avance de proyectos que, según sostuvo, afectan derechos laborales.
Defensa de Cristina y llamado a la unidad
Kirchner reivindicó la gestión de la ex presidenta y destacó decisiones como la recuperación de las AFJP, AySA e YPF, además del desarrollo de Vaca Muerta. "Sabía cuáles serían las consecuencias de enfrentar al poder económico y aun así no la pudieron doblegar", expresó.
Si bien insistió en la necesidad de construir una alternativa electoral competitiva, advirtió que la unidad debe evitar errores del pasado. "No podemos volver al gobierno para que después alguien se coma los mocos y terminemos peor que antes", sostuvo.
También remarcó que el peronismo necesita dirigentes comprometidos con las demandas sociales. "Si nuestra gente no es prioridad, ¿para qué queremos ser dirigentes?", planteó.
Un acto que volvió a exponer las tensiones del PJ
La convocatoria reunió a intendentes, legisladores nacionales y referentes del kirchnerismo, entre ellos Juan Grabois, Guillermo Moreno, Jorge Capitanich y Martín Sabbatella. Tras el acto, militantes se movilizaron hacia el domicilio donde Cristina Kirchner cumple su detención para manifestarle su apoyo.
El banderazo volvió a reflejar las diferencias internas que atraviesan al peronismo respecto del liderazgo de la ex mandataria y de la estrategia electoral para 2027. Mientras el kirchnerismo sostiene que Cristina continúa siendo la dirigente con mayor capacidad de representación, otros sectores del PJ promueven una renovación de liderazgos y una conducción más amplia.
Las declaraciones de Máximo Kirchner profundizaron ese debate y dejaron en evidencia que la discusión sobre el futuro del peronismo continúa abierta.