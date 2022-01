Mauricio Macri publicó una carta con críticas al kirchnerismo y sobre el futuro de JxC

"Sin embargo, a pesar del sombrío panorama del corto plazo, soy optimista sobre lo que viene a partir de 2023, porque siento que una mayoría de los argentinos nos dimos cuenta de que estamos ante el final de un ciclo. Esta era de casi 20 años de dominio populista, con sus fracasos evidentes, está llegando a su fin", afirmó el líder del PRO.

macri críticas al gobierno.jpg El mensaje de Macri con críticas al Gobierno.

Sobre Juntos por el Cambio

Mauricio Macri se refirió a la situación interna de su espacio político y analizó: "Es lógico y saludable que tengamos dirigentes con ambiciones personales, pero es aún más saludable si esas ambiciones están al servicio del crecimiento de Juntos por el Cambio y de los sueños de quienes confían en nosotros".

El ex presidente no dejó de opinar sobre la modificación de la ley que limita las reelecciones de intendentes en Buenos Aires: "La sociedad nos está mirando con mucha atención. Nosotros vivimos diciéndoles a los argentinos que `no somos iguales´ que los kirchneristas. Bueno, eso hay que demostrarlo todos los días. Respetando, por ejemplo, las leyes impulsadas por nosotros mismos que limitan los mandatos de intendentes y concejales".

Al finalizar, expresó: "Queridos argentinos, como les prometí en diciembre de 2019, yo los voy a seguir acompañando siempre, más aún en este difícil momento que nos toca vivir. Con todo mi afecto, feliz 2022!".