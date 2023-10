Mauricio Macri despejó dudas y acompañó y respaldó a Patricia Bullrich

►TE PUEDE INTERESAR: Patricia Bullrich confirmó que visitará Mendoza el 17 de octubre, una semana después de Massa

Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo. pic.twitter.com/kaBjJ7CJx3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 4, 2023

Lo que molestó de Macri al bulrrichismo

"Con la fuerza de 10 gobernadores, más de 500 intendentes, mayorías en ambas cámaras y los mejores cuadros técnicos, somos quienes podemos hacernos cargo del caos que deja el kirchnerismo y transformar la Argentina. Es Ahora. Y es para siempre", posteó la candidata opositora.

Durante esta semana, el ex mandatario -invitado a disertar en varias charlas organizadas en Estados Unidos- si bien respaldó a Bullrich como candidata del espacio, en paralelo se refirió a un hipotético triunfo de Milei en las elecciones presidenciales.

Si se diera esa posibilidad, dijo Macri, los legisladores de JxC deberían respaldar al economista desde las bancas del Congreso.

Los dichos de Macri volvieron a tensar la interna opositora y Bullrich se vio obligada a salir a cruzar las palabras del ex presidente.

"Estamos en una pelea electoral, no me parece que podamos discutir eso. Nuestra pelea es nuestra capacidad parlamentaria. Considero que no es conveniente que Mauricio Macri defina una cosa así cuando estamos en una lucha diferente. Nuestra fuerza está trabajando unida para ganar las elecciones", dijo Bullrich.

Tras difundirse esos dichos, Macri publicó un video en sus redes: se trataba de un extracto de su charla en Harvard, en el que queda claro su respaldo a la candidata opositora.

Sin embargo, en el comando de campaña de Bullrich desearían que los cuestionamientos de Macri a Milei fueran más terminantes.

El episodio fue usado también por algunos referentes de LLA, como Ramiro Marra o Diana Mondino, quienes salieron a plantear que el verdadero candidato de Macri es Milei.

Detrás de esa ambigüedad de Macri algunos ven la ejecución de un plan por parte del ex ►presidente, una estrategia que a partir del 10 de diciembre podría incluir proveer al libertario de los funcionarios necesarios para consolidar una estructura de gobierno.

