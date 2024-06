Martín Aveiro cargó contra Javier Milei por la suspensión de programas para las familias rurales

►TE PUEDE INTERESAR: En medio del escándalo de los alimentos, se conoció una nueva suba de la pobreza en el primer trimestre

Martìn Aveiro.JPG Martín Aveiro lanzó fuertes acusaciones al gobierno nacional.

Para Aveiro "no hay problemas de logística sino de decisiones políticas"

El ex intendente de Tunuyán comenzó su intervención refiriéndose al escándalo de los alimentos: "Más allá de todo lo que se habló sobre la entrega o no entrega de la mercadería se dijeron muchas mentiras y excusas para tapar lo que es claramente un decisión política".

"El ministerio de Pettovello busca permanentemente excusas a través de los medios de comunicación o con falsas denuncias. Pero está claro que, al margen de la ministra que está ausente, no se trata de un problema de logística", consideró el legislador de Unión por la Patria.

"Si el problema fuera de logística tranquilamente se podrían usar los más de 2.000 municipios de todo el país y de todos los partidos políticos, que pueden llegar a cada rincón del territorio argentino. Si el problema fuera de logística, hay fichas, hay diagnósticos y hay una institución como ANSES que tiene datos permanentes de cada familia argentina", aseveró Aveiro.

El diputado peronista continuó con su interpretación al decir que "tenemos un gobierno nacional que no quiere ayudar a las familias más humildes. Es un gobierno que sólo trabaja para el poder económico, para sus socios y que sólo aspira a generar negocios para los amigos del poder".

Para Aveiro "no se trata sólo de los alimentos. Hay un sinfín de programas que fueron cortados, que tienen que ver con las familias más humildes".

Entonces, a modo de ejemplo, recordó el programa ProHuerta: "Si el problema fueran las instituciones o movimientos sociales, en el ProHuerta la entrega era a través del INTA, que entre Mendoza y San Juan distribuyó 90 mil colecciones de semillas. Semillas que generan trabajo y alimentación. Repito, por medio del INTA y con un presupuesto del año pasado del MInisterio de Desarrollo Social que no fue ejejcutado".

Centro Multiplicador de Aves Ponedoras.JPG El INTA era el encargado de hacer la diistribución, entre familias rurales, del Centor Multiplicador de Aves Ponedoras

También mencionó al Centro Multiplicador de Aves Ponedoras: "Es sencillo. Son gallinas que ponen huevos. Se entregaban 10 o 15 por familia rural, hasta con alimentos. Lo cortaron".

"Entonces -concluyó Aveiro- esto demuestra que no se trata de alimentos escondidos. Se trata de una clara decisión política de Javier Milei de no apoyar al pueblo argentino que la pasa mal, de no tener empatía con e dolor ajenos. Debatimos aquí situaciones y temas distintos, mientras la realidad efectiva nos muestra que hay una necesidad permanente de alimentos".

