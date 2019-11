Mariana Juri, la futura ministra de Suarez que "nació en un comité radical"

Foto: Martín Pravata

Paola Alé

Mariana Juri, la futura ministra de Turismo y Cultura que hasta hoy acompaña a Rodolfo Suarez en la gestión municipal, dice que "nació en un comité radical". Empezó en política desde muy joven, es una pasión para ella.

Juri compartió con Diario UNO una semblanza de su vida, personal y política, en la que no faltan las dificultades, pero sobra el amor por su carrera.

La vida política

"La política siempre me ha gustado más allá de ocupar o no cargos públicos", comienza diciendo sobre su actividad.

El que la llevó por esos caminos fue su papá, Moisés Juri, quien fue intendente de General Alvear a fines de los 80’. De hecho, él fue quien la afilió al partido.

Mariana Juri y su padre, Moisés, quien le mostró el camino político. Fue intendente de General Alvear a fines de los '80. Falleció este año.

Si bien sus conocimientos siempre se vincularon con el Turismo, su especialización fue en Gestión Pública, en la Universidad de Málaga, en España.

Siempre ocupó cargos relevantes, vinculados con el mundo del turismo y la cultura, fue diputada nacional y además da clases en la carrera de Turismo de la UNCuyo.

Sólo tuvo una experiencia en el ámbito privado, cuando terminó su trabajo en la gestión de Julio Cobos.

Foto: Martin Pravata

Se hizo cargo del sector hotelero de una empresa de servicios turísticos, luego fue legisladora nacional, y posteriormente, Víctor Fayad la convocó de nuevo a la vida política. Cuando Fayad falleció, continuó formando parte del equipo del intendente y ahora gobernador electo Rodolfo Suarez y ha trabajado durante toda su intendencia, haciéndose cargo de una de las áreas que más se destacan en la Ciudad.

Paralelamente, su vida personal no fue fácil.

Ocupar todos los roles

Mariana Juri será una de las dos mujeres que integren el gabinete de ministros de Suarez. En ese sentido, lo asume como un desafío. La otra mujer es quien estará al frente de Salud, Ana María Nadal.

“Yo asumo este desafío intentando representar a las miles y miles de mujeres que, como a mi, nos ha tocado criar a nuestros hijos solas. Entiendo que tienen la sensación de que, además de estar solas por distintas circunstancias, no pueden asumir este doble rol. Humildemente, me gustaría que fuera un mensaje de aliento, las dos cosas se pueden hacer” Mariana Juri,directora de Turismo de la Ciudad y próxima ministra del área

La situación por la que pasó Mariana Juri no fue fácil de superar. Su marido falleció de un cáncer de cerebro y a la funcionaria le tocó transitar esa etapa con sus hijos pequeños y ejerciendo como legisladora en Buenos Aires.

En esa etapa, no sólo debía acompañar a su esposo sino contener afectivamente a los hijos. Y sentarse, una vez por semana en su banca del Congreso a poner la cabeza en otro lugar. Pero nunca faltó a una sesión.

“A veces, salía de la sesión al mediodía y viajaba inmediatamente a Mendoza para estar con él en el tratamiento. Fue una doble pérdida, porque él se ocupó de criar a nuestros hijos cuando eran muy chiquitos y yo estaba ya en la gestión pública. Asumí como ministra cuando mi hija menor, Lucía, tenía 15 días. Pero se puede, yo pude”

El género en la función pública

En el gabinete armado por Suarez hay pocas mujeres. Esta realidad se repite, gobierno tras gobierno, quizás porque todos los primeros mandatarios han sido varones. Si bien existe la ley de paridad en el ámbito legislativo, es común que en los gabinetes, los ministros sean más numerosos que las ministras.

Juri opina que, a pesar de esto, la presencia de las mujeres en la gestión ejecutiva del gobernador electo ha sido y es muy importante.

“Sin duda creo que nosotras cuando asumimos cargos de responsabilidad, tenemos que demostrar que servimos para ocupar un cargo. Por eso lo tomo como una responsabilidad adicional”

Cree que las mujeres aportan una especie de valor agregado al de los funcionarios: más diálogo, más consenso, entendimiento. "Ligado a la multiplicidad de roles que debemos cumplir. Espero no solo representarlas sino hacerlo muy bien para abrir nuevos caminos", dice.

Juri tiene la experiencia de haber trabajado con políticos bien diferentes, con perfiles totalmente distintos los unos de los otros. Estuvo en el gobierno de Julio Cobos, en la gestión de intendente de Víctor Fayad, y en la de Suarez, a quien seguirá acompañando.

"Fueron etapas distintas. Tuve excelente relación con todos, en términos personales, me he sentido respetada, aún cuando en algunas oportunidades, con algunos de ellos no he terminado coincidiendo políticamente. Siempre he sentido que lo importante es el equipo".

Con el gobernador electo Rodolfo Suarez, durante la gestión como intendente.

Piensa que Suarez hará un gran aporte al respecto de este tema, porque es muy motivador con su gente. "Nos desafía todo el tiempo a trabajar más, a buscar soluciones nuevas a problemas viejos y a estudiar mucho los temas", agrega.

Autorretrato

Juri se describe a sí misma como una mujer con una gran capacidad de trabajo y responsabilidad.

A veces siente que es excesivamente responsable, pero también muy conciliadora, y con destreza para armar equipos y trabajar con ellos.

En los momentos libres prefiere estar con su familia.

"Siento la responsabilidad de que estoy tanto tiempo en el trabajo, que cuando no lo estoy, le dedico mucho tiempo a mis hijos, a sus necesidades. A compartir con ellos, a ayudarlos a desarrollarse"

Lo que más le cuesta es relajarse. Tanto que, a pesar de dedicarse al turismo, hace dos años que no se toma vacaciones. Pero sí puede buscar pequeños momentos de descanso.

La situación ideal para esto, según cuenta, es disfrutar de una de las riquezas turísticas más importantes de Mendoza: el mundo del vino.