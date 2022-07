Mariana Juri dialogó con el embajador de EE.UU., Marc Stanley, quien visitará Mendoza en octubre

"Además junto al embajador reflexionamos sobre las oportunidades y dificultades que existen para invertir en la Argentina, y se refirió especialmente a las posibilidades en Vaca Muerta", agregó.

"Desesperadamente queremos una fuerte relación con Argentina"

Por su parte, Stanley aseveró que su país pretende "desesperadamente" una "fuerte relación" y una "asociación" con la Argentina.

Aseguró que "hay compañías" norteamericanas "esperando en la puerta para ingresar" al país y enfatizó que aunque ambas repúblicas atraviesan situaciones conflictivas "las democracias prevalecerán".

"Tenemos nuestros desafíos, pero ambas democracias van a prevalecer", pronosticó Stanley.

Marc-Stanley.jpg "El mundo necesita combustibles y comida, y ustedes tienen eso", analizó Stanley.

La relación con el FMI

El intercambio se llevó a cabo en el Salón Azul del Congreso durante más de una hora y fue organizado a pedido del propio Stanley.

El embajador opinó que el respaldo que el Congreso le dio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "fue impresionante" y enfatizó que veía "una oportunidad que se da una vez por generación para la Argentina".

"Ahora tienen desafíos económicos. Y es una gran ola. El mundo necesita combustible y comida. Y ustedes tienen todo eso", dijo.

En ese sentido, insistió con que Estados Unidos "está para ayudar a la Argentina a alimentar y darle energía al mundo", y reiteró la idea de una asociación firme entre ambas naciones. El embajador advirtió que "el gas que está debajo de la tierra no vale nada si no lo sacan".

El embajador afirmó que tanto los Estados Unidos como la Argentina son países "jóvenes" y que "ambas Constituciones son parecidas".

"La Constitución funciona bien para nosotros y espero que así siga ocurriendo", aseguró, tras lo cual reconoció que mientras que en la Argentina está "la grieta" entre partidos políticos, en los Estados Unidos tienen la "fractura".

En ese sentido, aseveró que no estaba de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que quitó las garantías constitucionales al aborto en ese país.

"Es un fallo que no comparto pero lo tengo que aceptar. No me queda más que decir que la democracia funciona. La vida no se termina porque la justicia no comparta nuestro punto de vista", comentó.

Malvinas

El embajador se refirió también a la controversia por Malvinas y la decisión del Reino Unido de no avanzar en un diálogo con la Argentina.

"Me di cuenta de que Malvinas es un tema muy emotivo para ustedes. Odio esa disputa por varias razones. No podemos venderles armas a la Argentina que contengan partes británicas. Además, el conflicto impide que haya más inversiones inglesas en la Argentina", enumeró.

Por otro lado, cuando la senadora oficialista Silvia Sapag le preguntó por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se le mencionó que la entidad había incumplido su estatuto, Stanley respondió: "Sé que ellos hicieron un reporte y se criticaron fuerte. Pero también es cierto que el Congreso argentino autorizó al Gobierno a seguir adelante con el acuerdo", destacó.

Del encuentro en el Salón Azul participaron el presidente de la Comisión, el oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, y los integrantes del Frente de Todos Silvia Sapag, de Neuquén; Gerardo Montenegro, de Santiago del Estero; Guillermo Andrada, de Catamarca; Pablo Yedlin, de Tucumán; Inés Pilatti Vergara, de Chaco, y Silvina Larraburu, de Río Negro, y su aliada, la riojana Clara Vega.

Por Juntos por el Cambio, en tanto, estuvieron presentes el misionero Humberto Schiavoni, la neuquina Lucila Crexell, el chaqueño Víctor Zimmermann y la mencionada Mariana Juri.

El jueves, día clave

Más allá del cónclave con Stanley, se vienen días calientes en la Cámara Alta. El oficialismo intentará tratar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia el próximo jueves, en lo que -se prevé- será una dura batalla legislativa.

Mientras los representantes del Frente de Todos -divididos en dos bloques- sostienen que se trata de un tema fundamental para el país, en la oposición responden que es un proyecto alejado de las urgencias que presenta la actual crisis económica.

