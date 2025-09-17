Marcha universitaria en Mendoza: por qué calles de la Ciudad no se podrá transitar

Qué calles de la Ciudad de Mendoza se verán afectadas por la marcha universitaria

A diferencia de las anteriores marchas universitarias, en esta ocasión la columna no se desplazará por calle Emilio Civit ya que la calle Sarmiento se encuentra en pleno proceso de remodelación.

Las calles que estarán afectadas por la marcha federal universitaria en la Ciudad de Mendoza son:

Concentración: a las 15 en el ingreso al Campus Universitario (rotonda de Lencinas y Orzali)

Inicio de la marcha: la columna se desplazará hacia el Este por calle Carlos Lencinas

Tras llegar a la intersección de Av. Boulogne Sur Mer, la misma continúa por Juan B. Justo

Al cruzar calle Belgrano, la marcha seguirá el mismo camino por calle Las Heras hasta la esquina de calle Mitre

Luego, en dirección al Sur, se continúa por Mitre hasta la Plaza Independencia

La organización tiene previsto que el acto de cierre, sobre un escenario orientado hacia el Este, comience a las 17 con la entonación de las estrofas del Himno Nacional. Harán uso de la palabra los representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, centros de estudiantes, el frente sindical, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y la rectora, Esther Sanchez.

recorrido marcha universitario uncuyo

Quiénes marcharan por la Ciudad de Mendoza

La columna de la marcha universitaria federal contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario hacia la Plaza Independencia se conformará de la siguiente manera: