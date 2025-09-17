Inicio Política marcha
Marcha universitaria en Mendoza: por qué calles de la Ciudad no se podrá transitar

Este miércoles por la tarde se llevará a cabo la marcha federal universitaria contra el veto universitario de Milei. Estas son las calles de Mendoza afectadas

Marcos Barrera
Se definió el recorrido de la marcha universitaria federal y las calles que se verán afectadas en la Ciudad de Mendoza.

La marcha federal universitaria se llevará a cabo en la tarde de este miércoles 17 de septiembre y tras definirse el recorrido, detallamos las calles de la Ciudad de Mendoza que se verán afectadas y cortadas durante la manifestación contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó el recorrido de la marcha federal universitaria, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Tendrá su punto de concentración en el Campus Universitario a las 15 y el trayecto por la Ciudad de Mendoza está previsto que arranque a las 16. La logística indica que el acto de cierre sea alrededor de las 17.

Marcha universitaria
En esta marcha universitaria, a diferencia de la anterior, la columna no bajará por calle Emilio Civit.

Qué calles de la Ciudad de Mendoza se verán afectadas por la marcha universitaria

A diferencia de las anteriores marchas universitarias, en esta ocasión la columna no se desplazará por calle Emilio Civit ya que la calle Sarmiento se encuentra en pleno proceso de remodelación.

Las calles que estarán afectadas por la marcha federal universitaria en la Ciudad de Mendoza son:

  • Concentración: a las 15 en el ingreso al Campus Universitario (rotonda de Lencinas y Orzali)
  • Inicio de la marcha: la columna se desplazará hacia el Este por calle Carlos Lencinas
  • Tras llegar a la intersección de Av. Boulogne Sur Mer, la misma continúa por Juan B. Justo
  • Al cruzar calle Belgrano, la marcha seguirá el mismo camino por calle Las Heras hasta la esquina de calle Mitre
  • Luego, en dirección al Sur, se continúa por Mitre hasta la Plaza Independencia

La organización tiene previsto que el acto de cierre, sobre un escenario orientado hacia el Este, comience a las 17 con la entonación de las estrofas del Himno Nacional. Harán uso de la palabra los representantes de la Federación Universitaria de Cuyo, centros de estudiantes, el frente sindical, el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, y la rectora, Esther Sanchez.

Quiénes marcharan por la Ciudad de Mendoza

La columna de la marcha universitaria federal contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario hacia la Plaza Independencia se conformará de la siguiente manera:

  • Bloque 1: Asamblea Universitaria (Rectora, Vicerrector, miembros del Consejo Superior y directivos de facultades).
  • Bloque 2: Frente de gremios universitarios.
  • Bloque 3: Unidades Académicas.
  • Bloque 4: Organizaciones estudiantiles.
  • Bloque 5: Representantes de la Salud Pública.
  • Bloque 6: Organizaciones de DD.HH.
  • Bloque 7: Sindicatos.
  • Bloque 8: Partidos políticos.

