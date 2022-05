Marcelino Iglesias rechazó la pretensión de los feriantes de seguir en los espacios públicos

Con bombos, redoblantes y banderas, y con mayoría de mujeres, fueron unas 250 personas las que se presentaron en la explanada de la Municipalidad, sobre calle Libertad. "Dejame trabajar" fue la consigna.

En nombre de Marcelino Iglesias, quien hizo conocer la posición de la comuna fue el secretario de Gobierno, Nicolás González, que empleó duros términos para con los movilizados a los que calificó de "planeros", de competencia desleal y de responder a "2 o 3 pícaros".

La voz de las feriantes

Cerca del mediodía el numeroso grupo de manifestantes copó la parte baja del municipio guaymallino y logró llamar la atención de la mucha gente que circulaba a esa hora por allí.

Una de las movilizadas, Estela Fernández, le explicó a Canal 7 que "somos la Red de Feriantes, constituida por distintas ferias del departamento. Pedimos que el proyecto de ordenanza que regulará las ferias populares también tiene que construido por nosotros, los feriantes. ¿Por qué?. Porque somos los protagonistas, los que estamos ahí, los que sabemos cómo funcionamos y los que podemos explicar porqué llegamos a esos espacios a feriar".

"Somos personas -continuó- que estamos por debajo del nivel de pobreza. Somos ese 50% que no cubre las necesidades básicas. Llegamos a las ferias con lo que tenemos en nuestras casas: con la ropa usada, con la panificación, artesanías, con el material que reciclamos de cosas que recogemos de la calle..."

También expresó la mujer: "Llegamos a la feria para poder conseguir ese peso que no tenemos para pagar la boleta de un servicio o muchas veces para poder comer. Entonces, decir que las ferias populares tienen que estar en un espacio privado, es tener un total desconocimiento de la situación grave que sufre el 50% de la población".

Otra mujer que habló con la prensa fue Emilia Guzmán y dijo: "El proyecto de ordenanza dice que no podemos usar espacios públicos para hacer nuestra trabajo. En la feria que estoy yo, somos 200 y la mayoría se trata de madres solteras, único sostén de familia. Con lo que vendemos, sobre todo ropa usada, no alcanza para alquilar nada. Es imposible".

Por su parte Laura Merceri contó que "yo trabajo para ayudar a mi marido, para el pan de cada día y para vestir a mis hijos. En la feria de Jesús Nazareno empezamos 5 y ahora somo más de 40. Nos instalamos en la plaza del barrio y la mantenemos limpia. Ahora nos quieren privatizar, no quieren que hagamos más ferias al aire libre. Nosotras necesitamos feriar. No molestamos a nadie, no le hacemos mal a nadie".

Al estilo de Marcelino Iglesias

Nicolas Gonzalez.jpg Nicolás González, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén.

Al más fiel estilo del jefe municipal Marcelino Iglesias, el secretario de Gobierno, Nicolás González, descalificó los reclamos.

El funcionario subrayó: "No vamos a permitir de ninguna manera que triunfe la Argentina planera. Llegaron a las explanada 250 personas embanderadas con pecheras del Movimiento Evita, Polo Obrero, CCC (Corriente Clasista y Combativa), Somos.... No representan a los emprendedores y trabajadores del municipio".

"Llevamos 6 años -sumó- fortaleciendo a los emprendedores y a las personas que necesitan herramientas del Estado para formalizarse y crecer. La decisión de la Municipalidad es clara: no permitiremos actividades irregulares, no propiciaremos la competencia desleal, ni la comercialización de artículos robados como tampoco la venta de alimentos sin controles bromatológicos".

González acentuó que "no queremos que el comerciante que paga tasas y tiene el comercio en regla compita sin igualdad de condiciones".

Tras recordar que en 2017 la Municipalidad relocalizó una feria popular que ahora funciona en la calle Allayme, el secretario volvió a apelar a duros términos: "La lógica indica que jamás se pueden ceder los espacios que son de los vecinos para que dos o tres rufianes que comercializan los espacios, se enriquezcan. Las plazas y los espacios públicos son de los vecinos y no de 2 o 3 pícaros".

No vamos a transigir ni vamos a permitir que cualquiera, por la fuerza o haciéndose el capanga quiera administrar espacios de todos No vamos a transigir ni vamos a permitir que cualquiera, por la fuerza o haciéndose el capanga quiera administrar espacios de todos

Finalmente dijo: "Si necesitan formalizar, apoyo logístico o capacitaciones, el municipio está a disposición. Tenemos más capacitaciones que cualquier comuna de la provincia".

