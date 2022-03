Marcelino Iglesias dio un discurso por el Día de la Memoria y Marisa Uceda le contestó duramente

Al recordar el 24 de marzo de 1976, día en que se inició la dictadura, Marcelino aseguró este miércoles ante los adolescentes que lo escuchaban: "El 24 de marzo no surgió de la nada, no surgió porque unos militares alucinados decidieron tomar el poder; surgió porque la misma democracia imperfecta había generado condiciones de mucho descontento, no sólo en lo económico sino principalmente en lo social".