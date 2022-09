Para Iglesias, que se autodefinió como ferrófilo y defensor del tren, todos ellos que hace 12 días se reunieron en la estación de Gutiérrez, en Maipú para disparar la inspección de las vías mendocinas, "mienten porque no ponen todas las cartas en la mesa", disparó.

"Es imprescindible desarrollar el transporte ferroviario de cargas, y hay que hacer inversión en eso. Pero no nos engañemos, el tren de pasajeros tiene que venir, pero no puede venir con tarifas ridículas. Yo me tomé un tren en Córdoba y me costó $68 el pasaje e íbamos dos personas. Esto es mentirle a la gente, el tren patagónico tiene un subsidio del 95%. Entonces sinceremos las cosas, no digamos que el tren es barato, digamos que hay que ponerle plata de esa que después termina repercutiendo en el aumento de la inflación", cuestionó el jefe comunal.

Pero esa no fue su única crítica a ese sector de la política que se ufana "por dar buenas noticias pero no completas", también cuestionó a esos pares suyos que están en gestión y a la par de campaña, aún sin decirlo abiertamente.

"Yo los envidio, porque a mí no me alcanza el tiempo para tratar de resolver los problemas de mi departamento, que son diversos, y otros están en campaña más o menos explícita. Aparte no se meten en los temas ríspidos y andan todo el tiempo sacándose fotitos", disparó en alusión a colegas intendentes, incluso de Cambia Mendoza que ya arrancaron en su campaña, como es el caso de Daniel Orozco que abiertamente muestra que quiere ser candidato a gobernador, aunque en la misma carrera se anotan por lo bajo, Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez.

"No se puede estar en campaña permanentemente"

Marcelino Iglesias está concluyendo su segundo mandato como intendente de Guaymallén y la ley vigente le impide ir por una nueva reelección, por lo que en el 2023 deberá buscar otros horizontes políticos. Sin embargo, a unos 6 meses de las elecciones del 2023, que probablemente se desdoblen en Mendoza, se niega a hablar de comicios y repitió uno de sus lemas: "No se puede estar en campaña permanentemente".

"Para mi los años no electorales son los mejores, porque uno se puede concentrar concretamente en la gestión. Pero parece que algunos están permanentemente en campaña. Yo lo voy a decidir (respecto a qué candidatura podría tener) cuando llegue el momento, oportunamente", insistió Iglesias y se mostró a favor de acotar las campañas a debates que se puedan concentrar en dos o tres meses antes de las elecciones.

"La gente no come vidrio, no está permanentemente viendo las fotitos. La gente se reúne el domingo antes de las elecciones y dice este político no es simpático, pero dice la verdad y le voy a dar un voto de confianza. Porque también ha habido y habrá muchos vendedores de humo, de ilusiones. No se puede mentir, si hay que hacer un ajuste hay que decirlo. Yo no le tengo miedo al ajuste, hoy padecemos la inflación que es el peor ajuste", concluyó el funcionario.

