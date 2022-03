Marcelino Iglesias afirmó que el Estado no debe auspiciar la elección de las reinas vendimiales

La postura del cacique guaymallino varió un poco pero no en lo sustancial. Probablemente por el fallo de la Suprema Corte que ordenó suspender la ordenanza que eliminaba la elección de la soberana departamental es que Iglesias ahora no habló de que ya no debe haber reina e hizo hincapié en que lo que no tiene que existir el patrocinio estatal.