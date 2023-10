Embed

Massa repuntó en ocho provincias

La mejora de la performance del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, quedó en evidencia con el incremento de provincias en las que se impuso con respecto a las PASO de agosto, ya que pasó de cinco a 13, mientras que el de La Libertad Avanza, Javier Milei, bajó de 16 a diez y Juntos por el Cambio cayó de victorias en tres distritos a sólo en uno.

Massa logró pintar de celeste las cinco provincias que había ganado en las PASO, Buenos Aires, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa, mientras que sumó triunfos en otras ocho: Tucumán, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

massa peronismo festejo 1.jpg En Mendoza no ganó Sergio Massa pero repuntó siete puntos por lo que el peronismo mendocino celebró el resultado.

Por su parte, Milei pintó de violeta Córdoba; Santa Fe; Mendoza; Misiones; Jujuy; Salta; San Juan; San Luis; Neuquén y Chubut. En esas diez provincias ya había triunfado en las PASO.

Pero el libertario no sólo no logró sumar ningún distrito este domingo, sino que además no retuvo seis provincias en las que había sido el más votado, las cuales se las arrebató Massa, que fueron Tucumán, la Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En todas ellas Milei pasó de primero a segundo y Patricia Bullrich quedó tercera.

En tanto, Juntos por el Cambio, en la suma de Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, se había impuesto en las PASO en tres distritos, pero este domingo retuvo sólo uno, la Ciudad de Buenos Aires, ya que Entre Ríos y Corrientes dejaron el color amarillo y pasaron al celeste de Unión por la Patria.

Otro dato que dejó el mapa de las provincias fue que en las que Milei logró volver a ganar, en la mayoría de ellas lo hizo por un margen más estrecho frente a Massa en comparación a las PASO.

En Cuyo volvió a imponerse Javier Milei

En Mendoza, La Libertad Avanza de Javier Milei obtiene el 42% de los votos, apenas dos puntos menos que lo que obtuvo en las PASO. El que dio la sorpresa fue Sergio Massa, que repuntó unos 7 puntos en la provincia, aunque no le alcanzó para quedar segundo.

Ese lugar fue para Patricia Bullrich que obtuvo poco menos del 26%. El número no conformó al oficialismo provincial que aspiraba a superar el desempeño de las primarias y pasar los 30 puntos.

En San Juan, la noticia es que perdió Sergio Uñac, que por poco quedó segundo como candidato a senador frente a la victoria de La Libertad Avanza en esa categoría. El frente de Milei también se impuso en la categoría a presidente creciendo en porcentaje respecto de las PASO.

Con el 93% de las mesas escrutadas, los sanjuaninos eligieron a Milei con el 35%; a Massa con el 33% y a Bullrich con el 23%.

En San Luis, la provincia también se pintó de violeta, el color elegido por La Libertad Avanza. Allí Milei sacó el 43% de los votos; mientras que Sergio Massa alcanzó el 27%. Atrás quedó Patricia Bullrich, que se había apoyado durante la campaña en el trío de gobernadores electos de Juntos por el Cambio en Cuyo.

En Neuquén, provincia limítrofe con Mendoza y con la que se comparte parte de la matriz productiva, la victoria también fue de Javier Milei con el 36%. Allí se repitió el resultado de San Luis, con Massa segundo y Juntos por el Cambio tercero.

En La Rioja, provincia que pertenece al llamado Nuevo Cuyo, la victoria sí fue oficialista. Massa superó el 40% de los votos dando vuelta el resultado de las PASO y dejando segundo a Milei con el 37%.

La victoria de Kicillof, clave para Massa en el país

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, logró una contundente reelección con el 44% de los votos y así revalidó su gestión en el distrito de mayor caudal electoral. Creció casi diez puntos en comparación con el resultado de las PASO, lo que empujó la victoria de Sergio Massa no solo en Buenos Aires, donde logró el 42%, sino también a nivel país.

axel kicillof resultados elecciones massa.jpg

Kicillof remarcó en su discurso que "la campaña no termina hasta que Sergio Massa sea Presidente".

En tanto, el segundo puesto quedaba para el candidato de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, quien lograba 26,60% (2.185.510 votos).

Con el 24,62% de los sufragios (2.022.668), la representante de La Libertad Avanza, Carolina Piparo, volvía a quedarse con el tercer puesto, al igual que en las PASO.