Macri dice que volverá al poder en 2023 y elogió a Cornejo

“Sin dudas dejé una economía mejor de la que recibí; hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Lo decidió el mercado. El 12 de agosto dijeron ‘vuelve el kirchnerismo’ y asistimos a una destrucción del dólar, de la bolsa, saltó el riesgo país. El gobierno político terminó el 10 de diciembre. Pero la economía se maneja con expectativas”, afirmó Macri otra vez. “Sin dudas dejé una economía mejor de la que recibí; hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Lo decidió el mercado. El 12 de agosto dijeron ‘vuelve el kirchnerismo’ y asistimos a una destrucción del dólar, de la bolsa, saltó el riesgo país. El gobierno político terminó el 10 de diciembre. Pero la economía se maneja con expectativas”, afirmó Macri otra vez.

Sobre lo que dijo el lunes en TN, esta vez en charla con el portal porteño Infobae, aseguró que "no debería enojarse nadie, porque lo que traté fue de compartir una reflexión sobre lo que estamos viviendo.

"Tratando de contener la angustia, la preocupación de muchos argentinos por su presente y su futuro. Transmitir una visión de qué deberíamos hacer para que esa angustia baje. La forma es dialogando. La intolerancia no es un buen camino. El oficialismo debería tratar de recuperar la calma, emitir un mensaje de más armonía". "Tratando de contener la angustia, la preocupación de muchos argentinos por su presente y su futuro. Transmitir una visión de qué deberíamos hacer para que esa angustia baje. La forma es dialogando. La intolerancia no es un buen camino. El oficialismo debería tratar de recuperar la calma, emitir un mensaje de más armonía".

Sobre la respuesta del presidente Alberto Fernández a sus dichos, afirmó: "Me hizo acordar a esa frase que le asignan a (Arturo) Illia, ¿no? Que una nación está en peligro cuando un presidente habla todos los días. No voy a escalar en las respuestas con el Presidente. Estoy tranquilo con lo que dije".

Sobre si al presidente le molestó la frase de que no gobierna él y sí lo hace Cristina Kirchner afirmó Macri: "Digo lo que pienso que es verdad, y lo que piensa la enorme mayoría de los argentinos, ¿o ustedes no piensan eso?".

Sobre la actual gestión de la presidencia y su manejo ante la pandemia de coronavirus y la cuarentena más larga del mundo, afirmó: "No tiene programa económico. La Argentina hoy no tiene rumbo. Pero además sanitariamente se manejó mal. Lamentablemente los números dicen que no nos va bien, tampoco en lo sanitario".

"Generamos un miedo en la población tan grande que la gente abandonó sus tratamientos y han puesto en peligro su vida quienes tienen problemas cardiológicos, oncológicos, diabéticos. Hemos sacado a los chicos del colegio durante un período larguísimo, afectando su formación y estado psicólogico. También su sistema inmunológico. Vamos a tener muchos problemas más grandes de los que teníamos. Hemos generado una destrucción de empleo tremendo. "Generamos un miedo en la población tan grande que la gente abandonó sus tratamientos y han puesto en peligro su vida quienes tienen problemas cardiológicos, oncológicos, diabéticos. Hemos sacado a los chicos del colegio durante un período larguísimo, afectando su formación y estado psicólogico. También su sistema inmunológico. Vamos a tener muchos problemas más grandes de los que teníamos. Hemos generado una destrucción de empleo tremendo.

Además, también en charla con el portal Infobae, ejemplificó: "Tuve la suerte de que leí un libro que se lo recomendé a cada uno que pude hablar durante la cuarentena: Factfulness de Hans Rosling, un sueco que debe ser el padre intelectual de quien condujo la pandemia en Suecia, totalmente distinta a lo que hicimos acá. Suecia es muy parecida a Uruguay. Y él mencionó las cinco cosas que le preocupaban a futuro (es increíble porque está muerto y lo escribió hace cinco años). Dijo que le preocupaba el terrorismo, el cambio climático y la próxima pandemia. Dijo que iba a ser una gripe, contagiosa, pero que el mundo tenía que saber que hoy tiene un sistema de salud capaz de administrar una pandemia. Y no tiene que caer en decisiones basadas en la urgencia y en el miedo, porque ahí se cometerían muchos errores. Tener información antes de actuar. El mundo hizo todo el revés. Y la Argentina lideró el mundo en el mal sentido".

Y además siguió Macri: "Cada vez que intentamos hacer un récord en este sentido -la más larga, la más ancha, la más chica o la más grande- quedamos mal. Era sentido común. Nadie tenía certidumbre de lo que te alivia la cuarentena".

Esta vez no le apuntó a Cristina pero sí al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Es un gobernador que tiene bastantes niveles de irracionalidad y es difícil la convivencia. Es difícil congeniar con él", dijo sobre lo que tiene que lidiar políticamente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Además de las "flores" para quién fue su sucesor en la Ciudad de Buenos Aires, Macri tuvo palabras de elogio para el exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional, Alfredo Cornejo.

"La consolidación de Alfredo Cornejo para mí es algo muy notable e importante. Para mí es un dirigente muy importante para el futuro de la Argentina. Tengo una buena opinión, puedo tener choques con él, pero lo valoro muchísimo". "La consolidación de Alfredo Cornejo para mí es algo muy notable e importante. Para mí es un dirigente muy importante para el futuro de la Argentina. Tengo una buena opinión, puedo tener choques con él, pero lo valoro muchísimo".

Respecto a por qué salió a hablar esta semana, Macri afirmó: "Me han vuelto loco todo el año preguntándome por qué no hablaba. Ahora cuando hablo es por qué hablo. Porque sentí que la situación lo ameritaba".

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1315830126672740359 Estamos unidos en defender los valores centrales de la República. Nuestro espacio siempre creyó en el diálogo. Lo único que pedimos es que sea con la Constitución sobre la mesa. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 13, 2020

También volvió a hacer un repaso por su gestión: "Nosotros conseguimos el préstamo más grande de la historia que dio el Fondo a un Gobierno, pero el préstamo ellos ponían las condiciones para qué te lo prestaban. Vos no decías me das la plata y yo la uso como quiero. Y ellos dijeron señores, ustedes vienen con un déficit muy alto hace ya muchos años, ustedes tienen que corregirlo. Tienen que sentarse en el Congreso y ahí es donde logramos empezar a tener por primera vez más conciencia todos y llegamos casi al equilibrio, 0,4, 0,3 que terminamos cuando terminó el gobierno".

"Eso es lo que hicimos. Pero fue insuficiente, la gente sintió que todo el esfuerzo que se había hecho no había a ningún lado, era como que sintieron que estaban escalando una montaña que no llegaban a hacer cumbre y por eso votaron una alternativa, esta es la realidad. Más allá de que para mí era el dolor de saber que volver a atrás iba a traer los problemas que estamos teniendo hoy, porque el rumbo era el correcto. Había habido errores que son los que tenemos que transformar en un aprendizaje para el 2023, cuando vuelva al poder Juntos por el Cambio". "Eso es lo que hicimos. Pero fue insuficiente, la gente sintió que todo el esfuerzo que se había hecho no había a ningún lado, era como que sintieron que estaban escalando una montaña que no llegaban a hacer cumbre y por eso votaron una alternativa, esta es la realidad. Más allá de que para mí era el dolor de saber que volver a atrás iba a traer los problemas que estamos teniendo hoy, porque el rumbo era el correcto. Había habido errores que son los que tenemos que transformar en un aprendizaje para el 2023, cuando vuelva al poder Juntos por el Cambio".

La entrevista a Macri completa

Entrevista exclusiva a Mauricio Macri

Fuente: Infobae.com