Alberto Fernández: "Macri debe tener amnesia"

Frases del Presidente

"Yo no miento. Pero hemos constatado tantas mentiras de Macri. Que me dijo que se tenía morir gente, me lo dijo. Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad. Debe tener un problema de amnesia severo. Macri, para que te acuerdes... la cuarentena nos permitió poner en pie un sistema de salud de vos arruinaste. Te digo Macri que la cuarentena, por si no te acordás, nos permitió inaugurar hospitales que por decisión de tu gobernadora nunca se inauguraron; si no sabés para qué sirvió la cuarentena, fue para que la Argentina se ponga en orden después del desastre que dejaste"

"Es asombroso lo que dijo Macri sobre una supuesta persecución en su contra. Eso es lo que nos hicieron a nosotros, e incluso se espiaban entre ellos".

"Meses atrás Macri me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que no voy a levantar el teléfono para decirle a un juez que avance o no con una causa".

"Se ve un conjunto de acciones de mala fe que quedan muy en evidencia. No es posible que después se desentiendan. Vimos a la presidenta del PRO convocar a la marcha de ayer (por el lunes) y la vimos disfrutar la marcha. Esas marchas convocan al contagio de la gente en un momento de la Argentina muy difícil"

"Es increíble que un medio (en referencia a Clarín) ponga los lugares para ir a manifestar y la dirección de la vicepresidenta para dirigirse a protestar".

"Es ridículo pensar que se busca callar a la ciudadanía o coartar libertades cuando se le dice a las personas no salgan, hay que cuidarse, porque el coronavirus multiplica las chances de contagios y ya se llevó a muchas personas".

"En una democracia debe haber distintas reflexiones y no se debe adjetivar al opositor o descalificar al que no piensa como el que se manifiesta. Por momentos hay una demanda absurda donde todo se mezcla".

"Cuando uno le dice al ciudadano por favor cuidémonos porque al salir se multiplica la posibilidad de poder contagiarnos de un virus que contagia a gran velocidad y que se llevó a muchos no busca callar a la ciudadanía o coartar libertades. Eso es francamente ridículo. Es como que un médico le diga a un diabético que no puede comer azúcar y el paciente le diga que le corta la posibilidad de comer lo que quiera".

"Hasta ahora no sirvió bajar las retenciones. Si alguien está especulando con la devaluación, especula de gusto porque una devaluación no va a haber".

"entiende" a quienes no están conformes aún con los resultados del actual Gobierno, pero advirtió que "el mayor problema lo originó" cuando estuvo en el poder "esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta".