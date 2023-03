Luz Faingold lamentó que Otilio Romano murió sin dar datos sobre los cuerpos de los desaparecidos

Tras conocerse la noticia de la muerte del ex juez federal Otilio Romano, condenado a prisión perpetua por su complicidad en delitos de lesa humanidad, de los que fue partícipe primario, quien se expresó desde el Gobierno de Mendoza fue la directora de Derechos Humanos, Luz Faingold. La funcionaria lamentó que el ex magistrado no haya revelado datos que permitieran dar con los cuerpos de los desaparecidos en la provincia durante el terrorismo de Estado.