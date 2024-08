Luis Rueda y el bloquismo sanjuanino quedaron en el centro de la escena política

No es un dato menor. El "guiño” del bloquismo a Orrego vino a cortar con 20 años de dominio justicialista en la Cámara Baja y fue una clara señal de que Rueda y su partido no seguirán oponiéndose al oficialismo a cualquier precio.

"Ahora me llaman de todos lados, me acusan de cualquier cosa, pero la realidad es que no me sentía cómodo votando en contra del RIGI, cuando es sabido que se trata de una medida que va a beneficiar a los sanjuaninos en su conjunto”, explicó Rueda.