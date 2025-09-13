Inicio Política Luis Petri
Luis Petri y Patricia Bullrich confirmaron que el viernes estarán en Mendoza

Los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich participarán del acto de inauguración de la nueva sede de la Policía Federal en Guaymallén

Por UNO
Los ministros de Seguridad

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, estarán el viernes de campaña en Mendoza.

Foto: Argentina.gob.ar

Bajo la promocionada consigna "el que las hace las paga", Luis Petri y Patricia Bullrich difundieron en las últimas horas un video en el que anunciaron su presencia en Mendoza el viernes próximo para estar en la inauguración de nueva sede de la Policía Federal en Mendoza, que estará en Guaymallén.

Los ministros de Defensa y de Seguridad llegarán a la provincia en medio de le intensificación de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Es que los dos funcionarios del gobierno de Javier Milei son candidatos para los comicios del próximo mes. Luis Petri encabeza la lista de diputados nacionales de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y Patricia Bullrich aspira a ser senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires en representación del oficialismo.

Embed - Luis Petri y Patricia Bullrrich vienen a Mendoza

Petri y Bullrich, el viernes en Mendoza

El mendocino Luis Petri contó que "el viernes 19 de septiembre vamos a estar en Mendoza junto a Patricia Bullrich. En el gobierno de Javier Milei tenemos Fuerzas Armadas más capacitadas y con todo lo que necesita una provincia tan importante como Mendoza para estar más segura".

Bullrich dijo que "logramos que la Policía y la Gendarmería tengan más capacidad, con más laboratorios y con todo lo que necesita una provincia fronteriza como Mendoza y con la importancia que tiene Mendoza en el país".

En el cierre del mensaje los dos ministros arengaron en forma conjunta la consigna que buscan imponer desde que están en el gobierno: "Con nosotros, el que las hace las paga".

La nueva sede de la Policía Federal en Mendoza

La nueva sede de la Policía Federal será habilitada en un inmueble de calle Benavente 4153, pegado a la Municipalidad de Guaymallén. Cuenta con tres plantas y las oficinas necesarias para que allí funcione esa regional que hasta ahora estaba instalada en la vecina provincia de San Juan.

Tiene despachos operativos, sala de reuniones, espacios para tareas de inteligencia y análisis de datos, además de sectores para logística y seguridad. "El diseño prioriza la funcionalidad y la conectividad tecnológica, con infraestructura preparada para soportar sistemas de monitoreo y comunicaciones seguras", informaron desde la Policía Federal.

