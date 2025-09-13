Luis Petri y Patricia Bullrich confirmaron que el viernes estarán en Mendoza

Embed - Luis Petri y Patricia Bullrrich vienen a Mendoza

Petri y Bullrich, el viernes en Mendoza

El mendocino Luis Petri contó que "el viernes 19 de septiembre vamos a estar en Mendoza junto a Patricia Bullrich. En el gobierno de Javier Milei tenemos Fuerzas Armadas más capacitadas y con todo lo que necesita una provincia tan importante como Mendoza para estar más segura".

Bullrich dijo que "logramos que la Policía y la Gendarmería tengan más capacidad, con más laboratorios y con todo lo que necesita una provincia fronteriza como Mendoza y con la importancia que tiene Mendoza en el país".

En el cierre del mensaje los dos ministros arengaron en forma conjunta la consigna que buscan imponer desde que están en el gobierno: "Con nosotros, el que las hace las paga".

La nueva sede de la Policía Federal en Mendoza

La nueva sede de la Policía Federal será habilitada en un inmueble de calle Benavente 4153, pegado a la Municipalidad de Guaymallén. Cuenta con tres plantas y las oficinas necesarias para que allí funcione esa regional que hasta ahora estaba instalada en la vecina provincia de San Juan.

Tiene despachos operativos, sala de reuniones, espacios para tareas de inteligencia y análisis de datos, además de sectores para logística y seguridad. "El diseño prioriza la funcionalidad y la conectividad tecnológica, con infraestructura preparada para soportar sistemas de monitoreo y comunicaciones seguras", informaron desde la Policía Federal.