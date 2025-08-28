Luis Petri salió en defensa de Javier Milei: "Ni piedras ni difamaciones nos frenan"

luis petri y bettina bulgheroni Luis Petri con los empresarios Bulgheroni: Alejandro y Bettina Foto: redes sociales de Luis Petri

Luis Petri junto al presidente de la Nación

Luis Petri estuvo en la reunión anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Allí acompañó al presidente Javier Mieli quien en su discurso se refirió al ataque del día anterior y también hizo alusiones al escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El ministro de Defensa contó: "El presidente Javier Milei fue claro: no nos frenan ni piedras, ni difamaciones, ni operaciones de la casta. Lo de esta semana fue un ataque desesperado contra el cambio que avanza en libertad".

También dijo Petri: "En esta elección los argentinos tenemos que elegir si seguimos adelante con las reformas o volvemos al pasado de la mentira y la corrución. Vamos a fondo para transformar el país de una vez y para siempre".

javier milei El discurso de Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Foto: Presidencia de la Nación

El discurso de Javier Milei

El presidente Javier Milei habló durante casi una hora en el CICYP. Lo que sigue es un resumen de los principales puntos a los que se refirió:

“Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”

“Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”

“Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”

"Lo de los audios en discapacidad es una opereta correspondiente a otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta”.

“Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”

Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan sólo me puse en el camino Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan sólo me puse en el camino