Luis Petri salió en defensa de Javier Milei: "Ni piedras ni difamaciones nos frenan"

luis petri y bettina bulgheroni
Luis Petri con los empresarios Bulgheroni: Alejandro y Bettina
Foto: redes sociales de Luis Petri
Luis Petri junto al presidente de la Nación
Luis Petri estuvo en la reunión anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP). Allí acompañó al presidente Javier Mieli quien en su discurso se refirió al ataque del día anterior y también hizo alusiones al escándalo de las coimas en el área de discapacidad.
El ministro de Defensa contó: "El presidente Javier Milei fue claro: no nos frenan ni piedras, ni difamaciones, ni operaciones de la casta. Lo de esta semana fue un ataque desesperado contra el cambio que avanza en libertad".
También dijo Petri: "En esta elección los argentinos tenemos que elegir si seguimos adelante con las reformas o volvemos al pasado de la mentira y la corrución. Vamos a fondo para transformar el país de una vez y para siempre".
javier milei
El discurso de Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).
Foto: Presidencia de la Nación
El discurso de Javier Milei
El presidente Javier Milei habló durante casi una hora en el CICYP. Lo que sigue es un resumen de los principales puntos a los que se refirió:
- “Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios”
- “Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos”
- “Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades”
- "Lo de los audios en discapacidad es una opereta correspondiente a otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta”.
- “Tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la Justicia esclarecerlo. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”
Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos, y yo tan sólo me puse en el camino
- “Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir kirchnerismo nunca más".
- “El kirchnerismo va a utilizar todas las herramientas que tengan para tratar de torcer una elección, van a recurrir a todas las artimañas, van a hacer fraude, van a hacer campaña negativa”.
- “Es necesario que ahora ellos pierdan para que la gente pueda por fin ganar. Harán lo imposible para frenar el cambio profundo que los argentinos eligieron en el 2023, repartiendo mentiras a diestra y siniestra, con la chequera de los Estados provinciales y municipales
- “Si quieren liberar al Congreso de estos adictos al erario público en octubre hay que elegir diputados y senadores que estén dispuestos a dejarlo todo por defender las ideas de la libertad”.