Luis Petri dijo que la "Argentina no se va a dejar amenazar por nada", tras la advertencia de Irán

Al ser consultado sobre la amenaza de Irán, Petri dijo: "Primero, no sé si fue una amenaza y segundo, no nos vamos a dejar amenazar. La Argentina no se va a dejar amenazar por nada".

Agregó: "Nosotros tomamos medidas de seguridad y, es más, no solamente toman medidas de seguridad las fuerzas de seguridad, sino que vamos a incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y lo va a tener que tratar el Congreso".

Victoria Villarruel: "Argentina no va tolerar amenazas"

La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró que Argentina "no va a tolerar amenazas de ningún estado" y que se atemorice a la población, a la vez que dijo que el Gobierno de Javier Milei reclama por "las víctimas del terrorismo".

"Reclamamos como Estado argentino verdad, justicia y reparación para cada una de nuestras víctimas", señaló al llegar a la sede de la AMIA, a la vez que añadió: "Esto significa que Argentina no va a tolerar amenazas de ningún otro estado ni va a tolerar que su población esté aterrorizada".

La vicepresidenta manifestó luego: "La memoria se ejerce todos los días porque hay muchas víctimas del terrorismo en Argentina y en el exterior y el Gobierno del presidente Milei reclama por todas ellas".

"Nuestra preocupación es que los argentinos vivan bien que logremos poner sal país de pie que vivamos en un país donde realmente los derechos humanos se respeten, la Constitución se respete, el resto corre del lado de quien amenaza", aseveró.

Villarruel dijo además: "La lectura que para nosotros tiene esto es que aquel que con los hechos comete atentado luego también va a tratar de atemorizar a la población está en nosotros el unir el entramado social para que nos e sienta temor y miedo".