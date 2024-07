Luis Petri denunció que dos empresas estatales deben más de U$S 400 millones a las Fuerzas Armadas

Tandanor.jpg El astillero y taller de reparaciones navales Tandanor. Infobae

“Pensemos –aseveró- que con el déficit de las empresas del Estado y todo lo que se les transfirió y no produjeron, se deben más de U$S 400 millones y estamos trabajando para recuperarlos y para que produzcan para la Defensa y no para las cajas de la política”.

En otro orden, el ministro ratificó la decisión del Gobierno del presidente Milei de “reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas". "Vamos a dotarlas del equipamiento necesario para el cumplimiento de su función”, expresó.

“Desde el 10 de diciembre cuando llegamos con el presidente Javier Milei, dijimos que íbamos a reivindicar a las Fuerzas Armadas, las íbamos a poner en valor, íbamos a incrementar el adiestramiento y a mejorar el equipamiento”, sostuvo el ministro.

Agregó que “también vamos a recuperar las mejores tradiciones, por eso los desfiles, por eso los cambios de guardia. Pero no alcanza con eso, sino que es preciso pensar en Fuerzas Armadas que garanticen la paz de los argentinos”.

“Por eso –añadió- la compra de los F-16, de los Orion, para controlar nuestra zona económica exclusiva. Y por eso estamos trabajando y cuidando los recursos para equipar y poder adiestrar nuestras Fuerzas Armadas y puedan defender a los argentinos”.

Petri despidió a la Fragata Libertad

El funcionario sostuvo, por otra parte, que es “muy importante” ver zarpar a la Fragata Libertad. “Ves la emoción de los familiares, de los amigos, de los padres, de los chiquitos de muchos hijos que vienen a despedir a su papá, y la verdad que es muy emocionante”.

Fragata Libertad.webp La Fragata partió desde Buenos Aires con destino a puertos en Brasil, Estados Unidos y Uruguay.

“Están despidiendo a estos 303 tripulantes –puntualizó- que durante 105 días, estarán navegando más de 12.000 millas náuticas, atravesando 5 países, 7 puertos, no solamente para recibir la instrucción final como guardias marina, sino que van a representar como guerreros embajadores de la Patria en cada puerto en el que se encuentren”.

Afirmó que allí “van a poder contar al mundo de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras luchas, de lo que estamos viviendo, de que vivimos en un país libre y democrático, que vivimos un país que le abre las puertas al mundo”.

El buque escuela de la Armada Argentina, la Fragata ARA “Libertad”, zarpó este sábado a las 17,30 desde la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires para iniciar el 52 viaje de instrucción, con un itinerario que finalizará el 2 de noviembre, durará en total 105 días e incluye la visita a 5 países, recorriendo en total 12.930 millas náuticas de navegación.

Fragata Libertad 2.webp Participan de esta partida 174 efectivos, 27 jefes y oficiales, y 64 cadetes.

La emblemática embarcación, fue despedida en el puerto por el ministro de Defensa, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino, y el Jefe de la Armada, Carlos María Allievi.

Al mando del Capitán de Navío Adolfo Rodrigo Ureta, la tripulación conformada por 27 oficiales, 64 Guardiamarinas en Comisión y 185 suboficiales, tocará los puertos de Fortaleza (Brasil), San Juan (Puerto Rico), Baltimore (Estados Unidos), Bridgetown (Barbados), Recife (Brasil), Río de Janeiro (Brasil) y Montevideo (Uruguay).

El viaje de Instrucción tiene como objetivo completar la formación profesional de los Guardiamarinas en Comisión de las promociones 153° del Escalafón Comando Naval, 88° del Escalafón Infantería de Marina, y 109° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia, de la Escuela Naval Militar.

De los más de 300 efectivos, 67 son mujeres, lo que representa en 25 por ciento de la tripulación.