Luis Petri convocó al influencer económico Manuel Adorni para pensar la Argentina que se viene

Luego, la dinámica de la charla transcurrió entre Petri, que hacía las preguntas y observaciones, y el analista nacional, que aportó su visión y experiencia sobre diversas temáticas que hacen, precisamente, a la economía -tanto del país como de la provincia-. Inflación, planes sociales, reforma laboral, ineficiencia en el gasto público y posibilidades de inversión y crecimiento, fueron algunos de los puntos desarrollados.

Luis Petri y Manuel Adorni (2).jpg Luis Petri junto al especialista en economía, Manuel Adorni, en la Fundación Mendocinos por el Futuro.

Luis Petri y el problema de los desocupados

“Gracias por venir nuevamente a la casa de la Fundación Mendocinos por el Futuro. La verdad es que esto demuestra que los mendocinos no renunciamos a la esperanza, ni bajamos los brazos porque queremos ser los que lleven la delantera en la Argentina y la saquen de la crisis. Este ciclo de charlas las organizamos para pensar lo que nos pasa y no repetir los errores del pasado, porque claramente la República Argentina viene teniendo errores y crisis sistemáticas desde hace 70 años”, introdujo Petri.

Para comenzar su charla, el consultor económico empezó contextualizando: "No hay mucha diferencia entre lo que uno observa hoy y lo que uno observaba hace 15 años. La decadencia argentina data de la década del '30, pero más allá del revisionismo histórico, lo cierto es que en la década que yo nací hubo un 10% de pobres pero no se hablaba de indigencia, no existía el tipo que no comía todos los días. No existían los planes sociales y el Estado y los impuestos eran un tercio de tamaño de lo que son ahora".

Y sumó: "Llegué a los 30 años y empezamos a tener los problemas inflacionarios que actualmente conocemos. Y un día llegaron mis 40 años y acá estoy; con 40% de pobres, 25 millones de personas que cobran algún cheque del Estado y la inflación que ya está en tres dígitos. Así que viví mi vida viendo empeorar este país. Veo mucha desolación”.

Es por eso que según la mirada de quien es columnista en Radio Rivadavia, llegó el momento de hacer algo, empezar a pensar en dar vuelta la página y cambiar la realidad; ya que "no podemos seguir viviendo en un país con tanto potencial y con tan tristes resultados".

Así, otro de los puntos interesantes de la conversación, fue cuando Petri le consultó sobre la necesidad de aplicar una reforma laboral en la Ley de Contrato de Trabajo.

Luis Petri y Manuel Adorni 5.jpg

"Cuando yo recorro Mendoza me encuentro con distintas situaciones: personas que buscan trabajo y no lo encuentran; los que no quieren trabajar porque tienen planes sociales y temen perderlos; personas que podrían contratar a otros, ya que son comerciantes pequeños y medianos, pero tienen miedo de la industria del juicio y otros que deciden tecnificarse, no para ser más competitivos, sino para evitarse dolores de cabeza. ¿Qué deberíamos hacer para garantizar un mercado laboral que incluya a los 6 millones de argentinos que hoy están precarizados y producto de la presión sindical siguen quedando fuera del mercado laboral?”, se extendió Petri preguntando.

A lo que Adorni contestó que efectivamente existe un problema en materia laboral y es grave: "Estamos aplicando una ley que es extremadamente gravosa para el empleador e inversor y encima con trabajos que no existen. La ley laboral conceptualmente está mal diseñada. El esquema laboral fracasó y una muestra de ello son los salarios, porque el ingreso promedio no supera los $70 mil por persona”.

En ese sentido, Petri apuntó que hoy en Mendoza hay 40 mil desempleados buscando trabajo y 130 mil que son trabajadores pero que no llegan a fin de mes. "Es la primera vez que se da, en mucho tiempo, personas que trabajan y no obstante eso no pueden salir de la pobreza. Es un fenómeno nuevo en el país”, subrayó el radical.

►TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri visitó a Lilita Carrió para analizar el futuro de Juntos por el Cambio

"Uno de cada tres trabajadores en blanco es pobre y lo que es más triste es que de ese tercio, hay un porcentaje muy importante que no se considera pobre. Lograron que nos conformemos con menos y nos adaptemos. Hoy un salario en el sector formal de la economía tiene un promedio de 500 dólares, hace cuatro o cinco años estaba en 1.500 dólares. Es muy difícil generar empleo más allá de la ley laboral, hay un tema estructural en la Argentina que parte de la política no entiende ni le está prestando atención”, remarcó el influencer que también trabaja en Infobae.

De todas formas, para darle una vuelta de página al difícil panorama socioeconómico que hoy se vive, Petri indagó acerca de las posibilidades reales que tiene Argentina para crecer y salir adelante. Para Adorni, los principales pilares en ese sentido son el comercio exterior, la producción agropecuaria, la energía, la minería y la industria del conocimiento.

Así, ya sobre la parte final del encuentro, Petri dio un mensaje de cierre a los más de 350 presentes: "Si queremos transformar la provincia y cambiar esta realidad dura que tiene el país, lo tenemos que hacer todos juntos; pensando en una Mendoza y en una Argentina de largo plazo. Lógicamente, combatiendo los problemas de la inmediatez pero a la vez con planes de largo plazo. Para lo cual se necesitan equipos que no bajen los brazos y tengan la decisión de crear un país distinto, como aquel que supo ser sexta potencia mundial. Recuperarlo para que nuestros hijos no se vayan, si no que se queden y sigan apostando, así como lo hicieron nuestros padres y abuelos”.

La agenda de Petri continúa con dos actividades que serán el mes próximo. Una de ellas será la visita de Pablo Sirvén, que estará presentando su libro, llamado "Esteban Bullrich. Guerrero del silencio", junto a Cristina Pérez el 5 de noviembre.

Mientras que el 17 de noviembre, dará una charla el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, actual director de la Carrera de Posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Orozco, Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez ya son medidos por los encuestadores