Luis Lobos pidió seguir en libertad o preso en su casa para evitar ir a la cárcel

Ahora, el tribunal que condenó a Lobos y a Sgró y que quedó habilitado para enviarlos a prisión de inmediato, deberá resolver el recurso de mantenimiento de libertad -o de prisión domiciliaria en caso de ser rechazado-.

Será al final de una audiencia oral a desarrollarse en el Polo Judicial en fecha a determinar. Podría ser este viernes durante la tarde. O la semana próxima.

lobos Lobos y Sgró durante el juicio de 2019.

Ese tribunal está integrado por los jueces Jorge Luis Del Pópolo, Marcelo Gutiérrez del Barrio y Aníbal Crivelli.

De abajo hacia arriba, los jueces Del Pópolo, Crivelli y Gutiérrez del Barrio. A la derecha, Luis Lobos. Los jueces que condenaron a Lobos-Sgró en 2019 deberán decidir si los mandan a la cárcel.

Pasadas las 13 de este jueves, el primero de los magistrados pidió al organismo encargado de organizar las audiencias penales del Poder Judicial que fije el día y la hora para tratar el caso Lobos.

Durante el cónclave, todas las partes darán sus argumentos: la defensa técnica en favor de la libertad o la prisión domiciliaria de los condenados y la querella, en nombre de la Municipalidad de Guaymallén, para que Lobos y Sgró sean enviados a la Penitenciaría.

Se llega a esta instancia luego de que este jueves la Corte de Mendoza rechazó la pretensión de Lobos y Sgró de acudir a la Corte de la Nación mediante un recurso extraordinario federal.

Ahora, el defensor Luque anticipó que irá al máximo tribunal de justicia del país por otra vía: el recurso de Queja.

Las razones de Lobos y Sgró para no ir a la cárcel

Tomando como referencia abundante jurisprudencia vigente, el abogado Lúquez le planteó al tribunal que decidirá si Lobos va a prisión o sigue libre, que el derecho de la libertad de circular de ambos no puede afectarse mientras la sentencia condenatoria no está firme, es decir hasta que no sea confirmada incluso por la Corte de la Nación y se agoten todas las instancias de apelación posibles.

"Esa es la base constitucional del principio de inocencia", remarcó.

Que los condenados no presentan peligro de fuga mientras se tramita el recurso de queja en la Corte nacional es otro de los argumentos a favor, así como que ambos no tienen antecedentes penales y que se allanaron a todas las disposiciones procesales antes y después del juicio que los condenó en mayo de 2019 por el caso de los empleados municipales truchos.

No entorpecieron el desarrollo del proceso judicial ni se declararon en rebeldía.

Además, siguen viviendo en los domicilios declarados ante la Justicia y siguen vinculados a los familiares de siempre, es decir que tienen arraigo en Mendoza. Sgró, de hecho, tiene 2 hijos y convive con uno de ellos. Nada ha cambiado; son otros argumentos de la defensa técnica para que el tribunal no los mande a la cárcel.

Tampoco se han desapoderado de sus bienes patrimoniales, lo que llevaría a pensar en la posibilidad de evadir responsabilidades.

Pidió el letrado, además, que el tribunal considere, en caso de rechazar que ambos sigan libres, que disponga un régimen de detención domiciliaria, es decir, que Lobos y Segró queden presos en sus propias casas mientras la Corte de la Nación resuelva el recurso de queja.

En caso de aprobarse esta solicitud, la Justicia deberá hacer encuestas ambientales sobre los domicilios fijados, cuando no disponer de la colocación de tobilleras electrónicas de monitoreo satelital para cada uno de ellos.