El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a escena con definiciones que mezclan la gestión técnica con un estilo político cada vez más confrontativo. En sus últimas apariciones, el funcionario buscó transmitir una confianza ciega en el rumbo del plan económico, al punto de minimizar los desafíos del próximo turno electoral.
Luis Caputo, sin filtro: "Digo lo que me sale" y pronosticó un 2027 como "un paseo por el parque"
Un verborrágico Luis Caputo aseguró que el próximo año electoral no será "típico" porque la economía ya estará consolidada. Duras críticas a la oposición
"Digo lo que me sale, no tengo un discurso armado", confesó el ministro al explicar su estilo directo en las redes y entrevistas. Luis Caputo parece haber adoptado la doctrina de la "sinceridad brutal" que pregona el presidente Milei, alejándose de los modismos acartonados de la política tradicional.
Sobre las acusaciones contra el jefe de ministros dijo que “Lo de (Manuel) Adorni no afecta a la economía en absoluto; lo que realmente influye es la volatilidad política”, sentenció en la entrevista televisiva en LN+.
2027: ¿Un año sin sobresaltos?
La frase que más ruido hizo en el círculo rojo fue su visión sobre las elecciones presidenciales de 2027. Para el ministro, el escenario será radicalmente distinto al de otros años electorales marcados por la incertidumbre y las corridas.
- "El año que viene no va a ser un típico año electoral, va a ser un paseo por el parque", sentenció Caputo.
- Según su análisis, para ese entonces la inflación ya será "un recuerdo", el riesgo país estará en niveles mínimos y la actividad económica mostrará una recuperación indiscutible.
- El ministro sostiene que, con las cuentas ordenadas, la política no tendrá margen para desestabilizar el programa financiero.
Dardos a la oposición y defensa del superávit
Luis Caputo no ahorró críticas para quienes cuestionan la sostenibilidad del ajuste. Reiteró que el equilibrio fiscal es "innegociable" y que quienes apuestan a una explosión económica se quedarán con las ganas.
"A veces parece un partido de fútbol, hay gente que quiere que al país le vaya mal para poder volver. Es triste, porque nosotros jamás quisimos que al kirchnerismo le fuera mal cuando nos tocó estar afuera", disparó el funcionario.
El ministro también destacó que el mundo sigue mirando con asombro el "experimento argentino" y que la revalida en las urnas será el sello final para atraer las inversiones que todavía miran desde la barrera. Dijo que el camino ya está trazado y lo que viene, lejos de ser una batalla, será la consolidación de un modelo que —según sus propias palabras— ya no tiene vuelta atrás.