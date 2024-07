Lucha antigranizo: Molero y Félix presionan para conocer los costos y así decidir si se hacen cargo

lucha antigranizo.jpg Dos de los aviones de la lucha antigranizo podrían seguir funcionando en San Rafael y General Alvear. Foto: Luis Rodríguez

Félix, a favor también de que la actividad antigranizo mediante aviones continúe, fue más cauto respecto de la responsabilidad municipal.

Hoy por hoy, el análisis pasa por los costos que implicaría para los municipios mantener los servicios.

Reclaman información sobre los costos de la lucha antigranizo

Ninguna decisión se puede tomar sin antes conocer los costos de la lucha antigranizo. En ese sentido se pronunció Félix tras el encuentro que mantuvo con su par de Alvear y el funcionario provincial: "Primero debemos recopilar la información, analizar costos y luego ver posibilidades de desarrollar una forma de negocios. Una vez que esté todo eso, sabremos si realmente es posible un sistema sustentable y con resultados fehacientes".

E insistió: "Si no tenemos claros los costos, no podemos salir a buscar financiamiento para lograr un esquema de negocios".

El intendente de Alvear coincidió.

El compromiso provincial es brindarles más información a ambos jefes comuneros hacia fines de esta semana y continuar el análisis la semana que viene, con el objetivo de que se pueda conformar un plan antes de que finalice julio.

Sistema público-privado

El intendente de San Rafael apunta a que se logre un sistema combinado para que la lucha antigranizo no pese exclusivamente sobre los hombros municipales.

"Un municipio solo no lo puede afrontar ya que no es una de sus funciones. No podemos hacernos cargo de algo por lo que descuidaremos otras obligaciones", dijo Félix a la prensa. "Debemos pensar en conseguir un sistema creativo que se sustente con el menor esfuerzo de todos los beneficiarios".

Molero habló en tanto de un sistema público-privado: "Es un compromiso muy grande de los municipios que van sumando cargas como educación, salud y ahora protección de cultivos".

En principio, una de las posibilidades radica en que la provincia ponga a disposición de los municipios del Sur dos aviones, radares y las bengalas que quedaron sin utilizar.

La tarea de San Rafael y de Alvear podría ser pagar el salario de los pilotos, que serían solo seis -de los 27 que eran-, y hacerse cargo del mantenimiento del programa.

"Comenzamos un proceso de análisis pormenorizado de lo que significaría mantener activa la lucha antigranizo en el Sur. Vamos a seguir trabajando en los próximos días para ver alternativas y la factibilidad", confió Molero.

"Estamos decididos a avanzar, pero somos responsables y cautos", ratificó.

La queja de los pilotos contra el intendente Molero

"Aemsa sigue funcionando. Es mentira que la empresa está cerrada", aseguró Nicolás Capella, secretario del Interior en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

El representante de los pilotos apuntó contra el intendente de Alvear y lo catalogó de "irresponsable" por haber hablado de "pilotos militares o nuevos para realizar la siembra".

Y le mandó un mensaje: "Le aviso señor intendente que capacitar a un piloto como los que tiene Aemsa lleva no menos de 5 años de trabajo arduo. Lo llamamos a la reflexión por sus palabras y su desconocimiento".