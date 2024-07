Lucha antigranizo: el debate explotó por un supuesto avión que iba a operar en el Valle de Uco y nunca llegó

Pero en el 2018 el Gobierno anunció la licitación para la compra de un avión jet que sí podía combatir el granizo en ese valle.

Debate Lucha Antigranizo 7d.JPG Los legisladores y ex intendentes valletanos Gustavo Soto y Jorge Difonso se cruzaron por la decisión de eliminar el combate aéreo de la lucha antigranizo.

"Cuando ambos éramos intendentes, vino el ex ministro Martín Kerchner y anunció que había licitado un avión que podía entrar al Valle de Uco para la lucha antigranizo por un monto de 2,1 millones de dólares y nunca llegó y nunca funcionó", cuestionó Difonso.

El diputado de La Unión Mendocina concedió que en la zona se usa la prevención de tormentas con la malla antigranizo, pero adelantó que pretende que el ministro de la Producción, Vargas Arizu, acuda a la Legislatura para explicar qué cantidad de productores van a poder tomar los créditos que ofrece el Gobierno para colocar malla, "estamos hablando de tasas bajas, pero resulta que no pueden acceder al crédito", marcó. A su entender, la decisión de ponerle fin a la lucha con aviones fue "intempestiva y así se le eliminan herramientas al productor para seguir produciendo".

Gustavo Soto, hoy senador y ex intendente de Tupungato, defendió la decisión oficial de eliminar la mitigación aérea del granizo y argumentó que el Valle de Uco es la muestra de que se puede producir y hacerle frente a las tormentas sin que haya combate aéreo.

El ex intendente tupungatino eludió la discusión sobre si se licitó o no un avión para el Valle de Uco, y apeló a la situación de esa zona para demostrar que el combate aéreo no es necesario para continuar produciendo.

"En el Valle de Uco hace 19 años que no hay combate con aviones y seguimos cosechando. Este Gobierno que creó la empresa AEMSA tiene la grandeza de aceptar que el trabajo de esa empresa no es lo conveniente. Yo como productor creo que lo más efectivo es la malla antigranizo, y en todo caso un seguro agrícola que cubra realmente el valor de los daños

Qué pasó con el quinto avión que iba al Valle de Uco

Según la información oficial que adjuntó el Gobierno, el quinto avión jet bimotor que iba a adquirir el Estado para la lucha antigranizo en el Valle de Uco, si bien se licitó, nunca se compró porque la firma que iba a proveerlo no lo envió y por tanto no se pagó.

La compra se iba a hacer a la firma División Turbos SRL, pero la compra se frustró porque la empresa no cumplió con la colocación de las cartucheras necesarias para el combate del granizo, no capacitó a mecánicos ni a pilotos, y tampoco entregó la aeronave como lo había requerido el Gobierno.

Por tanto, en aquel momento el gobernador decretó rescindir esa compra a fines del 2018 y como no obtuvo roll over para adquirirla al año siguiente, esa compra se cayó definitivamente.

