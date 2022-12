Lucas Ilardo le respondió por carta al gobernador Rodolfo Suarez y lo tildó de "holgazán"

Lucas Ilardo.jpg El senador provincial Lucas Ilardo (FdT) le respondió a Suarez a través de una carta pública. Lo llamó "holgazán" y dijo que Suarez quiere dialogar para solucionar los problemas, él está dispuesto a hacerlo

Una Navidad de cruces entre radicales y peronistas

En la nota que Suarez dio a Diario UNO, señaló a Ilardo como el responsable de no dialogar. El senador peronista desconoció esta acusación y dijo que realidad es el mismo Suarez el que no propicia el diálogo. Además, destacó que es Suarez el que no establece un diálogo porque es demasiado trabajoso "y ya sabemos que usted no es muy fanático del trabajo", ironizó.

Pero la respuesta de Ilardo no se quedó ahí, sino que fue más allá.

Usted no dialogó ni siquiera con los partidos de su propio Frente. El mismo Frente que lo llevó a ganar

El peronista acusó a Suarez de descalificar a Omar De Marchi porque es una de sus principales competencias internas, y con buenos números en las encuestas.

Ilardo sumó también que Suarez no dialoga con casi ningún sector -ni con el de los docentes, ni con el de policías retirados, ni médicos y enfermeros, incluso no lo hace ni con el gobierno Nacional- porque "el diálogo es trabajoso y ya sabemos que Usted no es precisamente un fanático del trabajo. Es por eso que el diálogo no le sale. Y por eso aflora la impotencia y la agresión".

En cambio, él se consideró a sí mismo como un "obsesivo del trabajo y de la transparencia" cosas de las que Suarez no puede -a su criterio- hacer alarde.

"Créame que entiendo su enojo conmigo, no es fácil tenerme como opositor. La gente percibió que no es muy amigo del esfuerzo y que en su gobierno hay mucha corrupción, pero tiene que comprender mi rol. Para eso me eligió la gente. Así funciona la democracia, aunque tal vez elige el camino más fácil que es el de ir a su Corte, a la que ahora ha empezado a usar para evitar el diálogo, porque claro, eso es mucho trabajo", soltó Ilardo.

Mendoza con muchos temas pendientes

Ilardo no escatimó acusaciones contra el primer mandatario provincial.

"Gobernador, yo no sé si usted lo sabe pero en Mendoza tiene muchos temas de qué ocuparse. Y usted es el dirigente con el lugar de mayor responsabilidad de la provincia", lo interpeló Ilardo.

Después, arremetió:

Sé que a Ud le gusta dormir hasta tarde, ir a fiestas en sunset con DJs famosos, pasar por la cama solar una vez por semana, jugar al paddle, complacer empresarios y viajar mucho, en lo posible sin que lo descubran

Esto último merece una explicación aparte. Ilardo aseguró en su carta abierta, que Suarez está enojado con él porque descubrió que el Gobernador había viajado a Buenos Aires para tener una reunión el mismo día en el que llegaba la selección y dudó de la veracidad de esta expliación oficial.

Para finalizar, le dijo que hay muchos temas en la provincia de los que ocuparse.

"Entre tantas actividades tan importantes para usted y que le demandan tanto tiempo, me gustaría que en lo posible se ocupara de la inseguridad, que está brava y a su amigo ministro no logramos encontrarlo, de las viviendas ya que es el gobernador que menos entregó desde la vuelta de la democracia, de los docentes y empleados públicos que tienen el sueldo más bajo de la región, desde que usted es gobernador, del sueldo de los médicos y enfermeros que se tienen que ir a San Luis para poder hacer un extra, de los policías que tienen los chalecos antibalas vencidos y de la OSEP, que está en cuidados paliativos desde que usted es gobernador".

Todo lo que sea diálogo para solucionar esos problemas, cuente conmigo.

El remate de la carta de Ilardo a Suarez es contundente:

Gobernador, ser holgazán es una elección de vida. Le ruego que piense nuevamente esa elección, porque nos está saliendo muy caro a todos los mendocinos

Al pie, Ilardo firma como "el pibe", tal y como Suarez lo cita en la entrevista.

A continuación el texto completo de la carta que difundió Ilardo dirigida al gobernador.