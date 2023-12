Lousteau criticó al DNU presidencial y pretende consolidar a la UCR como espacio opositor

Los caminos de la UCR nacional

Hace una semana, Lousteau ganó las elecciones partidarias en la UCR nacional, venciendo a la facción que encabezaba el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y que era apoyada por el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo.

Apelando al contraste -y lejos de la "cautela" que han elegido otros radicales-, Lousteau no guardó ninguna crítica contra el nuevo gobierno nacional.

En la red social X (antes Twitter) continuó expresando: "En el contenido del mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente (...). Pero los DNU no se pueden modificar: se aprueban o rechazan enteros. Además, con este método, en cuatro años podría venir otro presidente y mediante otro mega DNU hacer exactamente lo contrario, lo que agregaría más incertidumbre e inestabilidad a la que ya padecemos. Ninguna reforma de fondo duradera puede lograrse de esta forma".

Martín Lousteau presidente de la UCR.jpg Lousteau al ganar las elecciones de la UCR nacional.

"El respeto a la institucionalidad evita abusos que dañan la sociedad. Es sano hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaría uno si un Presidente de signo político contrario al propio hubiera: 1) dado la espalda a la Asamblea Legislativa; 2) tomado medidas económicas con fuerte impacto para amplios sectores; 3) hubiera hecho exhibicionismo de fuerzas de seguridad y 4) dictado un DNU fuera de la legalidad que interfiere en múltiples áreas de la vida y la actividad", agregó Lousteau.

"Así no funciona una democracia plena", definió; e indicó: "El Presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente. Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos".

►TE PUEDE INTERESAR: Baja el dólar blue tras el anuncio de Milei de "liberar la venta de dólar en el mercado informal"