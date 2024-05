Los radicales Suarez y Juri apoyaron el dictamen para que la Ley Bases se trate en el Senado

Fue el nuevo Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el que cuando faltaban firmas necesarias para movilizar los dictámenes, apareció por el Senado e inclinó la balanza en la negociación.

"Dar las herramientas" al Gobierno de Javier Milei

Como ya habían adelantado en varias oportunidades, los senadores radicales, que siguen la línea del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebraron la firma de los dictámenes y apoyarán los proyectos en el recinto.

"Firmé el dictamen", contó Suarez a última hora del miércoles. "Hay que darle al Gobierno las herramientas que pide para avanzar con la gestión y no demorarse en excusas", sentenció.

Juri se pronunció en igual sentido: "Avanzamos con la firma del dictamen de la Ley Bases. El Gobierno nacional debe contar con las herramientas que solicitó para mejorar la situación de millones de argentinos y gestionar soluciones".

En contrapartida, una de las principales críticas de la peronista Fernández Sagasti sobre el proyecto fue que "no es feliz la redacción y no satisface".

Y ahora qué

El tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el recinto aún no tiene fecha pero la intención es que se produzca dentro de dos semanas. Mientras tanto, el oficialismo deberá seguir negociando para que artículos clave no se le caigan en la votación en particular.

Según contaron desde el Senado, se acordaron con la oposición dialoguista cambios clave en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales y el impuesto a las Ganancias.

En el paquete fiscal se introdujo un artículo para modificar la Ley de Minería. El mismo establece que las provincias "que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído". Ese porcentaje hoy es del 3%.

Otro de los puntos que se modificó tiene que ver con los mínimos no imponibles de Ganancias que serán incrementados un 22%.