Los presidentes de la UCR y La Libertad Avanza dieron detalles sobre las reglas de su nueva alianza electoral

Facundo Correa Llano Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza.

La prioridad para Facundo Correa Llano

"Nosotros -amplió Correa Llano- buscamos incrementar la representación en la Cámara de Diputados de la Nación porque entendemos que es ahí donde nos comprometimos con la ciudadanía, con el mendocino, para dar las reformas estructurales que nosotros estamos llevando adelante".

En octubre, por tanto, habrá dos boletas de papel y dos urnas, una nacional y otra provincial. En las dos existirá una opción de LLA-Cambia Mendoza. Y lo que trascendió es que se están negociando los puestos, pero con derecho a veto por parte de cada una de las partes.

Respecto a la experiencia previa con Lourdes Arrieta, que llegó a la Cámara Baja como representante de la provincia y luego salió de LLA, Correa Llano avisó que tomarán "todos los recaudos necesarios y suficientes al efecto de garantizar de que el bloque La Libertad Avanza se incremente y podamos acompañar este proyecto de reforma. Entendemos que las personas que van a acompañar y que van a estar en la lista lo tienen suficientemente claro".

Lourdes Arrieta.JPG Lourdes Arrieta llegó a la Cámara de Diputados de la Nación como representante de la provincia y luego se salió de La Libertad Avanza.

Andrés Lombardi: "Es un win-win"

A su turno, el titular de la UCR local y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Andrés "Peti" Lombardi, salió a aclarar que los radicales ven la alianza como un triunfo, a diferencia de los que la calificaban como "una pintada de violeta" por parte de Milei y los suyos.

Lombardi retrucó: "Por supuesto que entendemos que ganamos pero porque ha sido un acuerdo win-win, digamos. Gana tanto el gobierno nacional como Cambia Mendoza. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la sociedad siente hartazgo de ir a votar. Por eso eliminamos las PASO para el 2025 y también unificamos elecciones provinciales y municipales. Y dijimos que también había que ordenar la oferta electoral".

andres lombardi hebe casado.jpg Andrés "Peti" Lombardi y la vicegobernadora Hebe Casado, quien mantiene fuertes diferencias con Facundo Correa Llano.

Para el radical, se "ordena la oferta electoral" porque "existe un programa de gobierno que es coincidente con La Libertad Avanza, que tiene que ver con el manejo de la macroeconomía, con lo que está empezando a hacer el presidente a nivel nacional, con el equilibrio presupuestario. Que en Mendoza ya lo venimos haciendo de la mano de Cambia Mendoza y Alfredo Cornejo".

En ese sentido, destacó como ejemplo el ahorro que -según él- tuvieron los privados mendocinos a raíz de las bajas impositivas. "Significa U$S1.000 millones que el sector privado ha dejado de tributar en impuestos al Gobierno provincial. Y eso ayuda a mantener tasas de empleo y niveles de inversión".

Ahora bien: a diferencia de Milei, Alfredo Cornejo ha dicho varias veces que para los radicales el Estado debe estar presente en algunas actividades que el mercado no puede resolver. "Por supuesto que hay matices y diferencias -admitió Lombardi-; si no, seríamos el mismo partido. También hay diferencias de responsabilidades, porque los gobiernos provinciales tienen tareas concretas sobre las cuales no se pueden apartar. No se puede apartar de la salud pública, porque es quien tiene los hospitales, los centros de salud. No se puede apartar de la educación pública, porque es quien tiene a su cargo la administración del sistema de educación en su provincia, de las escuelas primarias, secundarias, de nivel inicial", enumeró.

Respecto al modo en que se puede asegurar la unidad de acción entre Cambia Mendoza y LLA, el consultado puntualizó que "parte esencial de este acuerdo es que los legisladores nacionales que va a poner el radicalismo en la lista van a acompañar las políticas del gobierno nacional, y es parte esencial que los legisladores provinciales y los concejales que va a poner La Libertad Avanza van a acompañar las políticas de gobierno de la provincia y de los municipios".

"Hay una decisión política de fortalecer ambos programas de gobierno", recalcó.

Pero siendo LLA una fuerza nueva, ¿no hay riesgo de que sus actitudes sean imprevisibles? "La Libertad Avanza ya no es la del 2023, cuando no estaba ni siquiera conformada como partido. Ahora está en otra etapa y ha comenzado a conformar grupos en cada uno de los departamentos", dijo Lombardi

Cerca del final, metaforizó: "No tenía sentido tensionar a los mendocinos para elegir entre mamá y papá cuando tenés una línea, un programa de gobierno común".

Y agregó que la alianza no está cerrada a la incorporación de otros partidos. "Hay tiempo hasta el 7 de agosto (para armar los frentes). Lo iremos buscando, iremos viendo quién es y lo iremos charlando junto con LLA. El tema es que quedan pocos partidos para que se sumen", marcó.