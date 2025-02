Los nuevos dueños de IMPSA hablaron sobre el destino de los 650 empleados de la firma

Alfredo Cornejo en IMPSA.JPG Jorge Salcedo, directivo de ARC Energy, con Alfredo Cornejo. El gobernador habló sobre el futuro de IMPSA.

Alfredo Cornejo ve con optimismo el futuro de IMPSA

Tras reunirse con los flamantes dueños de IMPSA, Cornejo atendió la requisitoria periodística y detalló que "estuvimos con los nuevos propietarios tras este proceso que trabajamos junto con la Nación de lo que vulgarmente se conoce como privatización aunque técnicamente no es así. Lo importante es que nos informaron sobre el plan de acción que tienen para el futuro".

IMPSA es una empresa que necesita nuevos contratos y tiene que crecer. Ese es el objetivo: ser una empresa de primer nivel, con contratos locales y proveedores locales, pero también nacionales e internacionales. Hay un plan de negocios ambicioso IMPSA es una empresa que necesita nuevos contratos y tiene que crecer. Ese es el objetivo: ser una empresa de primer nivel, con contratos locales y proveedores locales, pero también nacionales e internacionales. Hay un plan de negocios ambicioso

El gobernador prefirió no ampliar el contenido de la reunión: "No me corresponde a mí informar qué van a hacer, pero sí puedo decir que no son ingunos improvisados. Tienen expertise en lo suyo y lo que harán acá ya lo han hecho en Estados Unidos".

"También tiene expertise -añadió- el plantel de IMPSA y por eso destaco que en 72 horas ya se reunieron con 650 empleados, la mayoría mendocinos, y desde ese lugar el Gobierno protege esa iniciativa".

Cornejo cerró el tema asegurando que "IMPSA es una empresa mendocina aunque los propietarios sean extranjeros. Está en Mendoza y tiene proyectos en muchos lugares del mundo para hacer una empresa competitiva".

IMPSA.jpg La reunión en el directorio de IMPSA, en la que participó el gobernador Alfredo Cornejo.

Por parte de la empresa, estuvieron el presidente del directorio de IMPSA, Jorge Salcedo, y el vicepresidente, Juan Manuel Domínguez, junto con otras autoridades de la compañía.

También participaron del encuentro el titular de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado del gobierno nacional, Diego Chaher, y los ministros mendocinos de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

Cornejo no vio deshonestidad de Milei en el escándalo de las criptomonedas

El gobernador fue consultado sobre el denominado criptogate, protagonizado por el presidente Javier Milei tras su polémica difusión de la criptomoneda $LIBRA.

"No percibí nignuna deshonestidad por parte del Presidente. Despejo esa duda desde mi humilde opinión", afirmó el titular del Ejecutivo.

Para Cornejo quien debe actuar es la Justicia: "Hay como cien denuncias presentadas así que la Justicia debe investigar lo que no quita que el Parlamento investigue. Se puede crear una comisión. La comisión que no se aprobó en el Senado (Rodolfo Suarez votó a favor y Mariana Juri en contra) fue en un tratamiento 'sobre tablas'. Pero en otra sesión se puede volver a tratar".

Lo que sí admitió el gobernador es que Javier Milei "deberia ser cuidadoso con las palabras que dice. Yo también tengo que ser cuidadoso".

Así cerró Alfredo Cornejo la entrevista en la que el tema principal fue IMPSA.