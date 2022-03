Los gremios estatales exigirán que el aumento salarial sea en menos cuotas

Marcha AMPROS - Marcha Salud (9).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Qué dicen desde ATE y AMPROS

Roberto Macho, secretario general de ATE, explicó que si bien el arreglo al que quiere llegar el SUTE no es malo, su sector no se va a bajar de un aumento salarial del 55%.

"En lo que estamos de acuerdo es en que la recomposición salarial debe darse en menos cuotas, pero nosotros queremos que la cláusula de revisión sea antes de julio. No podemos esperar más", señaló.

Por otra parte, dijo que van a pedir que los aumentos sean retroactivos a enero del 2022, ya que en lo que va del año ya se ha perdido poder adquisitivo con la inflación y es necesario que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido.

Otro punto en el que ATE quiere hacer hincapié es que todas las mejoras salariales vayan al básico, puesto que de esta manera, van a repercutir también en los adicionales.

Claudia Iturbe, secretaria general de AMPROS, manifestó que ellos van a exigir un aumento que acompañe a la inflación y que también pretenden que la mayor parte de esta recomposición sea durante el primer semestre del año.

Lo que sucede es que el sueldo ya sufrió el impacto del proceso inflacionario y a esta altura hay un retraso importante en el poder adquisitivo. También expresó que pedirán que las mejoras se reflejen en los adicionales específicos como lo es el Recurso Humano Crítico que se otorga al personal de salud,

Por otra parte, solicitarán mejoras en el sistema de guardias, que es una problemática que, según manifestó, el Estado no termina de resolver.

El lunes será un día clave para las paritarias estatales

Si bien en los pocos días hábiles que tendrá esta semana habrá mesas técnicas con los sindicatos para arreglar la recomposición salarial, el lunes es el día en el que se sabrá si las negociaciones avanzan o se estancan. Es que ese día se desarrollarán 9 de las 15 reuniones paritarias de estatales.

Macho aclaró que aunque el Gobierno lleve otra propuesta que se acerque más a lo solicitado, de todas maneras el tema no se resolverá hasta que la información no llegue a las asambleas de trabajadores y sean ellos los que decidan si se acepta o no la nueva oferta.

Una situación similar planteó el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa. Las decisiones se tomarán una vez que los trabajadores estén al tanto de las nuevas propuestas salariales.