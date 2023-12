Los farmacéuticos de Mendoza no hacen paro pero presentarán un amparo judicial contra el DNU de Milei

farmacias.jpg Una de las principales críticas al DNU de Javier Milei es que libera la venta de medicamentos de venta libre, que hasta ahora era exclusiva de las farmacias.

Además insistió en que esos medicamentos tienen acciones secundarias y terapéuticas "por lo que siempre tiene que estar al alcance de un farmacéutico".

La gran queja del sector farmacéutico radica en que el DNU que entra en vigencia este viernes, modifica la ley 17.565 y elimina la exigencia de que “los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas”.

También deja afuera el texto que especificaba que “los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”.

"En general cuando alguien viene a la farmacia a buscar un medicamento de venta libre, el farmacéutico le pregunta qué siente y le recomienda tal o cual o hacerse un chequeo antes de medicarse. Por lo cual dejar el medicamento de acceso libre, al alcance de un mantero, nos parece un retroceso en salud", remarcó Valestra.

Cuánto le incide a la farmacia la caída de los medicamentos de venta libre

Según Valestra, dependiendo de la ubicación de las farmacias, el hecho de perder la exclusividad en la venta de medicamentos de venta libre, una de esas farmacias puede perder entre el 10 y 15% de la venta diaria.

"Depende de la ubicación, en el caso de las farmacias más alejadas del cono urbano, el cliente no tiene acceso a ese medicamento de venta libre sino al prescripto, pero en términos generales esos medicamentos suponen el 10 o 15% de la dispensa de una farmacia", cuantificó Valestra.

Y amplió: "Con este DNU que habilita otras situaciones de dispensa más complicado, se van a ver muy comprometidas las farmacias más alejadas del conurbano, pueden llegar a desaparecer".

remedios medicamentos farmacias precios congelados.jpg Desde el Colegio de Farmacéuticos valoraron el rol del farmacéutico a la hora de asesorar al cliente sobre qué medicamento llevar según el cuadro que presente, algo que se perderá con la liberación de la venta de medicamentos de venta libre. Foto: Télam

Otra de las críticas que los farmacéuticos le hacen al DNU presidencial es que aseguran que las medidas que cambian no bajarán los precios de los medicamentos.

Sostienen que los formadores de precios son los laboratorios, que en otras gestiones han estado regulados por la Secretaría de Comercio.

"El medicamento no se puede tomar como un par de zapatos que fuera de temporada tiene otro precio, porque vos no elegís cuando enfermarte. En invierno cuando hay más patología bronquial o bacteriana va a haber mucha más demanda de medicamentos, y entonces ¿va a subir porque hay más demanda? me parece que dejar un medicamento expuesto a esas situaciones no es viable. El secreto es controlar al formador de precios y no dejarlo librado a la oferta y demanda", cerró el titular del COFAM.