Del otro lado de la mesa de la oficina de Abed, estaban el presidente del bloque de senadores del PJ, Lucas Ilardo y su par, Adolfo Bermejo, a quienes no dejaban de sonarle sus celulares. Entre los que llamaban estaban la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y algunos intendentes que abogaban por el consenso.

"Avanzamos porque entendieron que el 2021 será un año dificilísimo desde lo económico y que por eso necesitábamos un monto superior al que proponían (la primera contraoferta del PJ era de 80,5 millones de dólares) para hacer obras públicas y también que si no daban el roll over, al menos por el próximo año, esos $11.790 millones de deuda que se vencía el en 2021 se iban a tener que sacar del presupuesto, lo que no era otra cosa que un fuerte ajuste y que de eso iban a tener que hacerse responsables", contaron desde el Gobierno.

Esos argumentos y la aceptación del Gobierno de sacar del monto de 350 millones de dólares de endeudamiento para obras, el llamado fondo Saudí, que eran 100 millones de dólares y también el GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), que es la planta de residuos sólidos que se iba a hacer en Las Heras, allanaron el camino al consenso final que sobrevino pasada la medianoche.

En la puja, el oficialismo mantuvo su postura de no bajar los impuestos de Inmobiliario y Automotor, como planteaba su proyecto original y sí bajar Ingresos Brutos para 50 actividades económicas golpeadas por la pandemia. "Bajar aquellos impuestos provinciales habría generado un déficit e incluso que algunas comunas terminaran en rojo, porque el 70% del Automotor va a las intendencias", defienden.

Finalmente se selló el acuerdo con un presupuesto de 160 millones de dólares para obras y el roll over por un año para refinanciar la deuda de la provincia que vence en 2021 y que asciende a los $11.790 millones.