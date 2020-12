Los docentes tendrán un aumento del 20% sin el bono de $54.000 y por decreto

"El caso del Sute es muy particular, tiene un problema interno fuerte y político porque tiene elecciones próximamente, esto ha hecho que se ha actuado más desde lo político. Porque la propuesta del Gobierno estaba enmarcada en la solidaridad, que hacía que los que ganaran menos tuvieran un aumento que superase la inflación proyectada del 29% y eso beneficiaba al 72% de los docentes y al 100% de los celadores. Es triste ver como una interna sindical ha hecho que el Sute no apruebe esta propuesta" argumentó Ibáñez en Primeras Voces de Radio Nihuil.

El funcionario admitió que el Gobierno trabajará esta semana en el decreto para otorgar el aumento del 20% para los regímenes que quedaron afuera de la negociación, esto es para el Sute, el gremio de empleados de Juegos y Casinos y también para los Judiciales. Para estos últimos el aumento será sólo del 20%.

El resto de los gremios que sí aceptaron el ofrecimiento oficial recibirá un aumento del 7% en marzo, otro 7& en Julio y el 6% restante en octubre, más un bono de $54.000, no remunerativo, a pagarse en 12 cuotas.

Las razones del rechazo del SUTE

"La propuesta del Gobierno, que se rechazó en en plenario, no sólo anula todo el 2020 sino que propone para el 2021 una suma en negro, que es algo que no pasaba en 20 años. Además a los que menos ganan, que son los celadores cuyo salario ronda los $20.000 le proponen un aumento que en su caso rondaría el 40%, pero no dicen que la inflación del 2020 superará el 30% y la del 2021 se espera similar, por lo que ellos van a perder el 20% del poder adquisitivo de su salario", retrucó Sebastián Henríquez, titular del SUTE.

El sindicalista criticó la decisión de otorgar un aumento por decreto a los gremios que rechazaron la propuesta del Gobierno: "La lógica de este Gobierno es de premios y castigos, al que no acepta lo que ellos proponen lo castigan dándole menos que a los que aceptan, entonces la paritaria es sólo una ilusión", se quejó.

Ante la inminencia del aumento por decreto, desde el gremio docente ya adelantaron que en el plenario que rechazó el aumento propuesto por el Gobierno también se votó una movilización que se hará este miércoles 30 a las 18 e irá del nudo vial hasta la Legislatura.

Además para el 8 de febrero que está previsto que los docentes vuelvan a las aulas, el sindicato ya adelantó que si no hay acuerdo salarial está votado el no inicio de clases.