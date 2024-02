Los dirigentes mendocinos del Polo Obrero presos tras protestar contra Milei grabaron un mensaje

►TE PUEDE INTERESAR: Detuvieron a otro dirigente de izquierda tras las movilizaciones contra Milei en Mendoza

El mensaje de Da Vila y Rodríguez

Desde su lugar de detención, en dependencias de la Seccional Tercera en calle Rioja de Ciudad, Víctor Da Vila y Martín Rodríguez, grabaron un video con un mensaje a la militancia de su espacio, que se replicó en redes sociales.

Da Vila, quien fue legislador provincial, señaló: "No aflojen, estamos en la lucha, firmes. Acá vamos a bancar lo que haya que bancar con Martín. Lo más importante es derrotar al plan de Milei contra el pueblo trabajador".

Luego dijo: "Nos jugamos una patriada muy importante. En los próximos días seguramente estaremos en la calle, movilizados, peleando con ustedes, no aflojen compañeros".

Rodríguez expresó: "Fuerza compañeros. Tenemos que derrotar la política represiva de Cornejo, no sólo con la liberación de nosotros, sino con el cierre de todas las causas de quienes están implicados, así que a no aflojar compañeros".

Este jueves por la noche los dos dirigentes estuvieron reunidos con sus abogados, quienes gestionan la liberación de ambos.

Llega Gabriel Solano

El dirigente nacional y diputado bonaerense del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Gabriel Solano anunció que viajará este viernes a Mendoza para reclamar por la libertad de Víctor Da Vila y Martín Rodríguez.

Solano denunció: “En Mendoza ocurrió un hecho gravísimo, los dirigentes del Partido Obrero y Polo Obrero, Víctor Da Vila y Martín Rodríguez se encuentran detenidos y se les aplica una figura de reiterancia , que es completamente inconstitucional. Es la misma figura que Jorge Macri quiere introducir en la Ciudad de Buenos Aires y permite encarcelar a compañeros y compañeras por el sólo hecho de participar de una protesta social sin estar procesados y por supuesto, sin condena firme. Esta política busca acallar la protesta, y la marcha que hubo el día de ayer (por el miércoles) fue la misma que se replicó en todo el país y hoy tenemos dos dirigentes presos”.

Mensajes de solidaridad

Silvina Anfuso, concejala de Libres del Sur en Godoy Cruz, pidió la liberación de los dirigentes detenidos.

"Desde Libres del Sur repudiamos la detención de Víctor Da Vila y pedimos la inmediata liberación del dirigente", escribió en sus redes la dirigente de este espacio que forma parte del gobierno de Cambia Mendoza.

"Nuestro país atraviesa momentos muy difíciles debido al brutal ajuste económico que golpea a múltiples sectores de nuestra sociedad. Insistimos: La respuesta no puede ser la criminalización de la protesta. Desde Libres del Sur defendemos el derecho a la manifestación y le pedimos a la Justicia de Mendoza que garantice ese derecho", añadió.

También se expresó Lucas Ilardo, ex legislador kirchnerista y ex candidato a vicegobernador de Unión por la Patria: "Otra vez detuvieron al dirigente Víctor Da Vila, del Polo Obrero, en Mendoza. ¿El que no quiera leer persecución, al menos no le parece raro, no les hace ruido? No comparto la mayoría de las ideas y acciones de Víctor, pero lo conocemos y es un respetado dirigente político. Mi solidaridad con él".

