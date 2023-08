Los candidatos a diputados nacionales dieron sus pronósticos sobre los resultados en Mendoza

"No he visto encuestas, la verdad. Lo importante acá es que la gente vaya a votar; pero creo que Cambia va a ser el más elegido", apuntó el actual diputado, quien fuera además ministro de Gobierno y de Hacienda en las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Cuando le consultaron quién sería segundo, dudó por unos instantes y finalmente no apostó por ninguno. "Mirá que yo te invito a comer", alcanzó a bromearle Aveiro. Llano lo miraba fijamente.

nieri.jpg "No he visto encuestas", se atajó Nieri.

"Javier Milei, primero sin lugar a dudas. Y si nos remitimos al apoyo popular que tuvo de parte de la ciudadanía de Mendoza este sábado, queda completamente asegurado. Apostamos a algo distinto; a Javier lo abrazaban, lloraban, estaban emocionados", relató la legisladora demócrata que va por La Libertad Avanza. "Todos le decían que es nuestra última esperanza"



El pronóstico para las locales

A pesar de que no puso como ganador al peronismo para el domingo, Aveiro sí dijo que su fuerza puede mejorar mucho de cara a la elección general a gobernador de Mendoza que se hará el 24 se septiembre. "Vamos a crecer en esos comicios", se animó a aventurar. Es lo que espera todo su frente político, sobre todo luego de que la fórmula de Omar Parisi y Lucas Ilardo saliera tercera en las primarias, con sólo 15% de los votos.

En esas urnas, que (salvo que haya balotaje nacional) serán las penúltimas del año para los mendocinos, hay dos espacios compitiendo que no tendrán candidatos a diputados nacionales ni tampoco a presidente este domingo. Se trata de La Unión Mendocina y del Partido Verde, que no terminaron armando propuestas federales, a pesar de haberle dado algunas vueltas a esa posibilidad.

aveiro.jpg Aveiro dijo que Sergio Massa podría ser el precandidato más votado el domingo.

El primero de ellos, LUM, que está comandado por el legislador nacional Omar De Marchi, decidió no presentar candidaturas. Su vínculo primordial era hasta principios de año con Horacio Rodríguez Larreta, pero se rompió o interrumpió cuando el lujanino dejó al oficialismo local y el jefe de Gobierno trasladó todo su apoyo a Cornejo. Aunque "hubo charlas", ni De Marchi ni ninguno de los suyos se subió a esas listas.

En el caso de los Verdes, que tendrán al diputado local Mario Vadillo intentando un batacazo, también estudiaron la presentación de algunos nombres en estos comicios del 13, pero finalmente quedaron sólo afincados en la provincia.

