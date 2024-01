Lo Presti les suspendió el sueldo a 220 empleados de Las Heras que no trabajan hace más de un mes

El intendente lasherino Francisco Lo Presti no deja de encontrar agujeros negros en el organigrama de esa comuna. A los 651 contratos que dio de baja a principios de enero, entendiendo que había sido tomados el último año y no eran necesarios para prestar los servicios esenciales de esa intendencia. Ahora sumó que hay otros 220 empleados de planta que hace más de un mes que no van a trabajar y decidió suspenderles el sueldo.