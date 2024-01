Revuelo en Las Heras por la caída de 600 contratos de agentes municipales

imagen.png Custodia policial en la zona de adyacencia de la comuna de Las Heras. Fotos: Pablo Gamba

Según el funcionario, en la estructura de empleados que heredaron de las dos gestiones de Daniel Orozco figura por ejemplo una dirección de "Asuntos espaciales que aunque suene absurdo existía y nadie sabe qué servicios podría prestar en la comuna", ejemplificó.

La novedad generó revuelo en varias delegaciones de esa comuna, y hubo contratados que se quejaron de que confirmaron que ya no trabajaban más cuando llegaron a marcar su ingreso y el sistema de marcación con huella no los detectó.

Embed

"Llevo dos años y medio trabajando y hoy llegué a marcar el ingreso y no pude. Se supone que a partir del año de trabajo ya debería estar en planta permanente, pero no pasó y ahora llego y no tengo trabajo", se quejó un ex contratado del área de Higiene en diálogo con radio Nihuil.

Sin embargo, Gallego se encargó de aclarar que la comuna no tenía relación contractual con ninguno de esos empleados y por tanto no estaban obligados a notificar ningún despido, porque esa relación se agotó cuando se venció el contrato el 31 de diciembre pasado.

Y a la par agregó que pese a la caída de esos 600 contratos, desde el equipo de Gobierno entienden que no se resentirá ningún servicio esencial "porque vamos a implementar una reestructuración del personal para reforzar áreas clave".

"Las Heras tiene el triple de empleados que Godoy Cruz y peores servicios"

A la hora de argumentar la decisión de no renovar esos 600 contratos de agentes municipales, el Secretario de Hacienda, Alejandro Gallego explicó que la estructura de empleados que heredaron de la gestión de Daniel Orozco está sobredimensionada.

"Las Heras tiene el triple de empleados por habitante que los que tiene Godoy Cruz y a la vez tenemos peores servicios esenciales. Eso es lo que apuntamos a mejorar porque es insostenible", comparó.

Según Gallego esa cantidad de empleados temporarios creció enormemente en el último año de gestión de Orozco, "aún cuando estaba probado que la comuna podía funcionar y prestar los servicios esenciales sin esa enorme cantidad de empleados".