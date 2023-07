Libres del Sur lanzó su campaña para las presidenciales por fuera de Cambia Mendoza

En las presidenciales (las PASO serán el 13 de agosto) LDS se diferencia por completo de sus aliados radicales de Mendoza, que apoyan a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. También cuestiona a Sergio Massa y a Javier Milei.

En las provinciales, que serán el 24 de septiembre, Libres sí está en la coalición que lleva la fórmula Alfredo Cornejo-Hebe Casado para gobernador y vicegobernadora.

Bonada, candidato a diputado de Libres del Sur.JPG Unas 2.000 personas acompañaron el lanzamiento de Adrián Bonada como candidato a diputado nacional de Libres del Sur.

►TE PUEDE INTERESAR: El cierre de listas confirmó el avance de Libres del Sur como aliado de Cornejo

Desde los barrios al Congreso: Libres del Sur comenzó la campaña por Adrian Bonada

Libres del Sur dio el puntapié a la campaña electoral nacional, que llevará a Jesús Escobar como precandidato a presidente y a Adrián Bonada como precandidato a diputado.

Bonada, quien ya está recorriendo toda la provincia, se refirió en su discurso a la situación actual del país y al resto de los candidatos: "Lo que proponen Massa, Larreta, Bullrich y Milei es hacer que el ajuste lo siga pagando el pueblo".

"Massa debería estar haciendo algo, parece que hay que avisarle que el peronismo gobierna hace 4 años. Bullrich y Larreta nos dicen que hay que sufrir ahora para estar bien andá a saber cuándo, y si no nos gusta no van a dudar en imponerlo a palos, cómo ya lo han hecho. Y Milei se aprovecha del descrédito de la política para imponer viejas recetas liberales que no han funcionado en ningún país desarrollado del mundo" "Massa debería estar haciendo algo, parece que hay que avisarle que el peronismo gobierna hace 4 años. Bullrich y Larreta nos dicen que hay que sufrir ahora para estar bien andá a saber cuándo, y si no nos gusta no van a dudar en imponerlo a palos, cómo ya lo han hecho. Y Milei se aprovecha del descrédito de la política para imponer viejas recetas liberales que no han funcionado en ningún país desarrollado del mundo"

El postulante a la diputación añadió que "lo que hace falta es refundar la Argentina, con un gobierno fuerte que piense primero en las grandes mayorías que hoy sufren una situación asfixiante por la inflación. Eso vamos a hacer con Jesús Escobar".

Además Bonada contó cuáles son sus principales propuestas en caso de llegar al Congreso: "Los políticos de siempre están mas preocupados por resolver sus problemas antes que los problemas de la gente. Nosotros estamos construyendo la agenda de los barrios con lo que les preocupa a los vecinos. Alquileres, inflación, acceso a la vivienda. Para eso vamos a impulsar 3 propuestas:

Reformar la ley de alquileres , haciendo más flexibles las condiciones para los trabajadores informales y controlando los aumentos.

, haciendo más flexibles las condiciones para los trabajadores informales y controlando los aumentos. Modificar la ley antimonopolios , para evitar la concentración en pocas manos de la producción de alimentos, estimulando la competencia y así bajar la inflación.

, para evitar la concentración en pocas manos de la producción de alimentos, estimulando la competencia y así bajar la inflación. Crear el Banco Nacional de Tierras, promoviendo la urbanización de lotes en desuso a un costo accesible, para combatir el déficit habitacional."

Finalizó llamando a los militantes a golpear cada puerta, hablar con cada vecino para llevar la propuesta de Libres del Sur. "Llegó el momento de que los nadies seamos alguien y tomemos las riendas de nuestro país. Con Jesús vamos a hacer un gobierno para los que menos tienen", cerró.

►TE PUEDE INTERESAR: Libres del Sur, aliado de Cambia Mendoza, reclamó la libertad de los dirigentes del Polo Obrero