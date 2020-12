Ley de aborto: así votarán los 10 diputados mendocinos

Indeciso

Alfredo Cornejo (JxC): “Para mi la salida concreta para este tema es hacer un plesbicito y que la sociedad se manifieste, como se hizo en Irlanda, que es un país religioso y en donde el plesbicito salió a favor. Acá es probable que avance favorablemente en Diputados, pero vuelva a trabarse en Senadores, con lo cual el próximo año vamos a tener que volver a tratar el tema, y de fondo el Gobierno incentiva esto porque es la manera de no ver lo que pasa con la economía que es su peor foto, porque no arrancó nunca y nos va a costar mucho que arranque. Desde mi rol como presidente de la UCR, hemos dado libertad de acción a nuestros legisladores, pero que yo manifieste como voy a votar sería tomar algún partido, por eso voy a seguir pensándolo y haciendo consultas antes de votar”.

Ley Aborto_DIP.jpg

A favor

Jimena Latorre (JxC): “Votaré a favor, viene a dar solución y respuesta a un problema de salud pública que tiene la sociedad argentina. Y también viene a defender la vida, porque día a día se pierden vidas de mujeres que tienen que recurrir a la clandestinidad. No creo que ninguna mujer quiera pasar por la triste y difícil situación de tener que recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Nunca tuve una postura radicalizada, no tuve una militancia por una u otra postura. Pero sí, y sigo sosteniendo que no deben fomentarse fanatismos sobre el tema sino buscar consensos sobre la base de la razón y argumentos científicos. Por eso fue que durante mi campaña y luego cuando fui diputada, junto con Alfredo Cornejo impulsamos un proyecto donde proponíamos que se sometiera a voluntad popular a través de un referéndum, porque evidentemente la división y la polarización en la sociedad generó desde 2018 un enfrentamiento que no se saldará por más intentos de consenso que hubiera”.

Claudia Najul (JxC) “Acompaño el proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo, por 4 motivos. Primero, porque es un tema de salud pública: mueren mujeres todos los años por abortos clandestinos; peor aún, quienes tienen recursos pueden contratar servicios de calidad y quienes no tienen dinero arriesgan su vida ante la interrupción de un embarazo. Segundo, porque en ningún país con interrupción voluntaria del embarazo legalizado ha incrementado la cantidad de abortos. La legalización no incentiva la práctica sino que la vuelve más segura y transparente. Tercero, porque es una iniciativa que se complementa con el proyecto de los 1.000 días, que incluye un acompañamiento a las personas gestantes para evitar que motivos de naturaleza socio económica, la falta de contención emocional o recursos de distinta naturaleza, se conviertan en motivos exclusivos para interrumpir el embarazo. Esto es trascendental, lejos de promover el aborto, busca evitarlo. Finalmente, porque esto no es un tema moral o ético, sino de organización comunitaria; personalmente creo que la sociedad es mejor cuando es más equitativa, cuando instrumenta herramientas para garantizar mejores condiciones de vida para todos y todas, y porque la clandestinidad, en todos los órdenes de la vida siembra inequidad, injusticia y negociados que debemos evitar más aún cuando se trata de temas de salud".

aborto legal.jpg Foto: Agencia Télam

Marisa Uceda (FdT) “Voto a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo porque las prácticas de abortos clandestinos en nuestro país son una problemática de salud pública que se lleva por año la vida de miles de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.El Estado debe hacerse responsable de que todas estas personas no vean obstaculizado su derecho al acceso a la salud y a una atención médica adecuada, segura y gratuita si desean por decisión propia interrumpir su embarazo. El Estado debe garantizar igualdad en el acceso a este derecho. Hasta hoy, la posibilidad de acceder a una práctica de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras es un privilegio de quienes pueden pagar fortunas en algunos consultorios privados. No podemos como sociedad seguir condenando a la muerte a quienes desean acceder a esta práctica y por no tener los recursos económicos suficientes recurren a prácticas inseguras que anualmente se cobran miles de vidas jóvenes. Como legisladora nacional siento la enorme responsabilidad de legislar pensando contribuir a la reducción de una causa de mortalidad que puede prevenirse. Con esta ley, el Estado no pretende obligar a interrumpir sus embarazos a quienes no lo deseen. Pretende que quienes decidan hacerlo, tengan la posibilidad de concretarlo en condiciones seguras, sin poner en riesgo su salud y sus vidas".

Alejandro Bermejo (FdT): El diputado maipucino, evitó hacer declaraciones públicas sobre su postura, pero según confirmó su equipo de prensa votará a favor “porque coincide con que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando fue intendente no quiso hacer pública su postura, pero ahora que es diputado votará según lo que piensa”, confirmaron, ratificándo así la grieta que se abre entre los hermanos Bermejo, ya que el senador provincial, Adolfo Bermejo ha manifestado públicamente que está en contra de la legalización del aborto.

En contra

Luis Petri (JxC): “Yo creo que no es el momento de votarlo, en plena crisis económica y sanitaria, pero llevados a la instancia de tener que votar, estoy en contra de la legalización masiva y en todos los casos del aborto haya o no causa que la justifique. SÍ estoy a favor de que en los casos de riesgo de vida, la salud o violación el Estado legalice está práctica, posibilitando que en esos supuestos el aborto pueda realizarse sin impedimentos. Además creo que hay que despenalizarlo tratándose de las mujeres. En caso de ser votando seguramente voy a votar en general de forma negativa y en particular vamos a proponer una modificación al artículo 85 con una redacción propia para despenalizarlo, como ya lo hice cuando se trató”.

Federico Zamarbide (JxC): "Yo fui candidato en el 2017 y me lo preguntaron varias veces y ya tenía mii postura, después voté en contra en el 2018 y no he cambiado mi posición. El gran debate es cuando consideramos que hay vida, que hay nueva persona con derechos. Ahora se vuelve a repetir esta situación y voy a votar de la misma manera".

Marcha en contra del aborto en Mendoza Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

José Luis Ramón (UF): "Mi posición es que no estoy a favor de la legalización de la interrupción del embarazo como se propone y creo que debiera resolverse con una consulta popular con toda la ciudadanía y que la misma fuera vinculante, de la misma manera que lo hemos hecho en el proyecto de ley que hemos presentado oportunamente".

Omar De Marchi (Jx C): El diputado y presidente del PRO en Mendoza se ha manifestado públicamente en contra de la legalización del aborto y de hecho ha participado activamente de las marchas Pro vida en provincia. Si bien no quiso hacer declaraciones, su equipo de prensa confirmó que votará en contra.

Omar Félix (FdT):El diputado sanrafaelino evitó hacer declaraciones sobre su postura, pero su equipo de prensa confirmó que volverá a votar en contra de la legalización del aborto, como lo hizo ya en el 2018. "Lo que sostiene es que no hay nada en el proyecto actual que lo haga cambiar de posición", adujeron.