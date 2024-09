Latorre evaluó la situación de Mendoza ante los anuncios de cortes de luz de la Nación

Esa central que está interconectada con el sistema hidroeléctrico de Los Reyunos, en el complejo del río Diamante, le da al sistema local una mayor independencia, ya que no depende sólo de la Central Térmica de Luján de Cuyo, que es la que alimenta a todo el Gran Mendoza.

Sin embargo, pese a que se mejoró el sistema de infraestructura y transporte, la provisión de energía depende de lo que se genere y despache desde el sistema energético interconectado nacional y si desde la Nación modifican el sistema de despacho de energía, entonces es probable que los cortes lleguen a las provincias.

La ministra de Energía de Mendoza, Jimena Latorre.

"Es como haber cambiado todo el sistema de caños de agua, pero si aguas arriba te cortan el suministro, igualmente te vas a quedar sin el servicio de agua", comparó.

Lo cierto es que más allá de las declaraciones de Francos, oficialmente desde Nación no hubo comunicados que anuncien futuros cortes energéticos. Ni al ministerio de Energía, ni al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).

Francos abrió el paraguas ante un posible pico de consumo energético

En las declaraciones de los últimos días, Francos atribuyó los posibles cortes energéticos programados a la falta de inversión durante la gestión anterior, admitió que va a faltar generación de energía y a la par asumió que para poder hacer frente a la alta demanda que podría producirse por las altas temperaturas que se prevén para el verano, habrá que hacer acuerdos con los sectores productivos e industriales, en donde podrían empezar los primeros cortes.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que evalúan hacer cortes de energía ante el inminente aumento del consumo por las altas temperaturas que se prevé para el verano.

Para el Jefe de Gabinete es necesario seguir “sincerando” el costo de los servicios para reducir los subsidios: “Si no aumentan las tarifas, el costo lo tiene que pagar el Estado. Siempre hay que pagar el costo de funcionamiento, si no lo paga quien consume, lo tiene que poner el Estado, porque si no, las generadoras no generan”, dijo.

Por si no quedaba claro el mensaje, remarcó que "hay que aumentar las tarifas porque si no tiene que subsidiar el Estado y ya la política del Estado es ir terminando con los subsidios”.

Si bien ni Francos ni el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, revelaron datos de cuánto se podría incrementar el consumo durante el verano, en Mendoza creen que ese pico al que le temen en Nación no estaría muy por encima de los 29.900 megawats que se registraron en el verano pasado. Se estima que este año el consumo podría rondar los 30.000 megawats y se calcula que el desfasaje entre la generación y el consumo energético ronda el 20%.

Sin embargo, creen que detrás del paraguas que abrió Francos también se esconde una postura que la Nación ya está decidida a sostener: no van a abrir importaciones de combustibles líquidos para hacer frente a la disparada de consumo.

Hay que recordar que durante el invierno, en mayo pasado, la Nación debió importar combustibles por unos U$D 400 millones para evitar más cortes de suministro en algunas estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles.