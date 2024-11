Latorre: "Estamos dando pasos firmes en minería gracias a la sinergia del sector público y el privado"

Lo hizo en la nueva edición de Mendoza Mines & Wines, organizada por Impulsa Mendoza, en la que autoridades del Consejo Empresario Mendocino (CEM), inversores y prestadores de servicios siguieron las ponencias de destacados expertos en financiamiento y cotizaciones de mercado: Dean McPherson, head of global mining for Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange; y Guillaume Légaré, South America, Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange.

