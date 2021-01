"Las mañaneras", el singular metejón de un presidente

“Señor Presidente, ya párele con las mañaneras. ¿Acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional?” Esta es una de las frases que más me ha llamado la atención en los últimos días. La vertió la conocida escritora francesa-mexicana Elena Poniatowska y el destinatario no fue otro que el mandatario de México Andrés Manuel López Obrador, más conocido por la sigla AMLO. Así le dicen todos al funcionario para abreviar en una palabra sus dos nombres y otros tantos apellidos.